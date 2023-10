Coniugi di Peio finiscono con l’auto in una scarpata e muoiono sul colpo

sabato, 7 ottobre 2023

Peio (Trento) – Grande cordoglio a Peio (Trento) per la tragedia stradale dove sono deceduti Fabio Dossi, 90 anni, e Pia Pretti, 83 anni. I due anziani coniugi erano a bordo di una Fiat Panda che è precipitata in una scarpata e non hanno avuto scampo.

Il grave incidente stradale è accaduto in Val di Peio, a Celledizzo: il conducente della Fiat Panda Fabio Dossi ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro un muro, per poi precipitare nella scarpata sottostante. A bordo c’erano un uomo di 90 anni e sua moglie di 83, entrambi del luogo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cogolo di Peio e Ossana e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, con l’elisoccorso del 118 Trentino Emergenza che hanno constatato il decesso della coppia, mentre i carabinieri di Malé stanno ricostruendo la dinamica. All’origine potrebbe esserci un malore del conducente.