Alpinista cade in un crepaccio sul Vioz, ricoverato all’ospedale di Cles

mercoledì, 23 agosto 2023

Peio (Trento) – Intervento sul monte Vioz, gruppo Ortles Cevedale: alpinista cade in un crepaccio e viene recuperato.

L’escursionista, 63enne di Arco, è stato elitrasportato all’ospedale di Cles dopo essere caduto in un crepaccio sul monte Vioz. L’uomo di trovava tra la cima Vioz e il Palon de la Mare a una quota di circa 3.600 metri, quando, nell’attraversare una zona crepacciata, è precipitato dentro un crepaccio per circa 20 metri. Il compagno di cordata è riuscito a trattenere la sua caduta, evitando che l’alpinista finisse nella profondità del crepaccio. L’uomo, cosciente e senza traumi evidenti, è poi riuscito ad appoggiarsi ad uno sperone che gli ha permesso di scaricare il peso dal suo compagno.

L’allarme è arrivato all’ora di pranzo e la Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è volato in quota ed ha verricellato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria. Mentre il Tecnico di elisoccorso procedeva nel mettere in sicurezza l’alpinista nel crepaccio, l’elicottero ha trasportato in quota altri soccorritori della Stazione di Peio con la strumentazione specifica per operazioni di recupero in crepaccio, oltre che i gestori dei rifugi Larcher e Vioz, componenti del Soccorso Alpino. Grazie al supporto del cavalletto Cevedale, gli operatori si sono calati nel crepaccio fino a raggiungere l’alpinista, per poi recuperarlo in superficie. L’uomo, è stato elitrasportato all’ospedale di Cles per accertamenti.