Val di Non, un nuovo mezzo di soccorso per i vigili del fuoco e la festa a Tres

sabato, 29 aprile 2023

Tres – Inaugurato con la partecipazione della popolazione e delle autorità locali un nuovo mezzo polisoccorso dei Vigili del fuoco volontari di Tres, in Val di Non, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Foto @PAT.

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna, il sindaco di Predaia Giuliana Cova, l’assessore alle associazioni, sport, politiche giovanili dello stesso Comune Ilaria Magnani, il presidente dell’Asuc di Tres Stefano Zadra, la rappresentante della Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo Manuela Prantil.

“Quando si inaugura un mezzo di questo tipo è un momento importante per la comunità, perché i vigili del fuoco mettono a disposizione le migliori strutture, tecnologie e possibilità per affrontare le emergenze che si dovessero presentare sul territorio – ha detto il presidente Fugatti. “La comunità trentina è vicina ai Vigili del fuoco per i valori di solidarietà, di volontariato e di spirito civico che portano avanti. Vedo con piacere qui oggi la presenza di tanti giovani e questo significa che il percorso importante del volontariato all’interno dei vostri corpi ha una continuità. Il Trentino è sempre disponibile a intervenire per le emergenze, anche nazionali e questo è sempre riconosciuto al nostro territorio e i trentini continueranno a farlo, perché questo è il nostro volontariato, il nostro fiore all’occhiello”, ha concluso Fugatti.

Per i Vigili del fuoco volontari erano presenti il vicepresidente della Federazione Luigi Maturi, l’ispettore distrettuale Oscar Betta e naturalmente i rappresentanti del corpo locale, con il comandante Sergio Corazzola e il vice comandante Manuel Negri. Il parroco don Riccardo Pedrotti ha benedetto il nuovo mezzo e tutti i volontari presenti. Dopo i saluti istituzionali la frazione del Comune di Predaia ha festeggiato il nuovo mezzo. Il programma della serata, infatti, prevedeva giochi e intrattenimento per i bambini, musica e un momento conviviale aperto a tutti.