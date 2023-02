Val di Non, turismo da record: i dati e presenze di gennaio

mercoledì, 1 marzo 2023

Cles (Trento) – Un gennaio più che positivo per il turismo della Val di Non che fa segnare una delle migliori annate degli ultimi 20 anni per arrivi e presenze. I dati sono stati illustrato dall’Apt (Azienda di Promozione Turistica) della Val di Non, presieduta da Lorenzo Paoli.

I dati relativi all’andamento del movimento turistico di gennaio 2023, infatti, evidenziano un netto segno + rispetto agli ultimi anni, ma anche nel raffronto con le stagioni invernali precedenti.

Nel settore alberghiero per gli arrivi si tratta del secondo miglior gennaio (dopo il 2018) degli ultimi 20 anni e comunque tra i migliori per numero di presenze.

Record addirittura per il settore extra-alberghiero certificato che evidenzia il miglior gennaio degli ultimi 20 anni sia per arrivi che per presenze.

Nel dettaglio, il settore alberghiero ha fatto segnare nelle presenze un + 50% rispetto al 2022 e un + 21% rispetto al 2019.

Ma anche il raffronto con le annate 2018 e 2017 conferma il dato positivo relativo alle presenze turistiche.

Il settore extra-alberghiero certificato fa segnare addirittura un + 91,35% di arrivi rispetto al 2022, + 73,33% rispetto al 2019, + 29,33% rispetto al 2018 e + 62,92% rispetto al 2017.

Molto buono l’andamento anche per le presenze che aumentano del + 33% rispetto al 2022, + 49% rispetto al 2019, + 20% rispetto al 2018 e + 40% rispetto al 2017.

Dati davvero molto positivi per una Val di Non che ora si prepara ad accogliere gli ospiti per la stagione della fioritura, uno dei momenti più suggestivi e caratteristici dell’anno.

Tante saranno le iniziative legate alla primavera e le attività proposte per celebrare l’esplosione floreale della valle.

A ndamento del movimento turistico di gennaio 2023

SETTORE ALBERGHIERO

Raffronto 2023-2022:

arrivi: + 52,76% (+ 1.886 unità)

presenze: + 49,02% (+ 4.799 unità)

Raffronto 2023-2019:

arrivi: + 18,59% (+ 856 unità)

presenze + 21,74% (+ 2.605 unità)

Raffronto 2023-2018:

arrivi: – 0,26% (- 14 unità)

presenze: + 1,62% (+ 233 unità)

Raffronto 2023-2017:

arrivi: + 3,94% (+ 207 unità)

presenze: + 5,11% (+ 709 unità)

SETTORE EXTRA-ALBERGHIERO CERTIFICATO (esercizi complementari)

Raffronto 2023-2022:

arrivi: + 91,35% (+ 1.204 unità)

presenze: + 33,53% (+ 1.631 unità)

Raffronto 2023-2019:

arrivi: + 73,33% (+ 1.067 unità)

presenze + 49,51% (+ 2.151 unità)

Raffronto 2023-2018:

arrivi: + 29,33% (+ 572 unità)

presenze: + 20,50% (+ 1.105 unità)

Raffronto 2023-2017:

arrivi: + 62,92% (+ 974 unità)

presenze: + 40,09% (+ 1.859 unità)