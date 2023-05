Val di Non: Ivo Dalla Torre eletto sindaco di Bresimo

lunedì, 22 maggio 2023

Bresimo (Trento) – In Val di Non a Bresimo (Trento) è stato raggiunto il quorum e l‘unico candidato Ivo Dalla Torre (nella foto) è stato eletto sindaco.

Nel paese della Val di Non le urne si sono riaperte dopo l’improvvisa scomparsa del sindaco Giuliano Pozzatti. C’èera un solo candidato sindaco – Ivo Dalla Torre – con la lista “Uniti per fare”, che ha superato il quorum del 50 per cento dei votanti ed è stato eletto. Infatti alle urne si è recato il 64,4% degli aventi diritto. Ivo Dalla Torre, 57 anni, con la lista “Uniti per fare” ha raccolto 150 voti e guiderà dunque il piccolo Comune della val di Non.