Val di Non, clandestino lavora in cantiere edile: maxi multa

giovedì, 10 agosto 2023

Cles (Trento) – Controlli nei cantieri edili e aziende agricole delle valli del Noce, un imprenditore denunciato, sanzioni e lavori sospesi. Apparentemente sembrava un semplice cantiere edile, allestito per la riqualificazione energetica di un edificio civile in un Comune dell’alta Val di Non, di fatto i carabinieri della Compagnia di Cles, all’esito di un controllo operato unitamente al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e all’UOPSAL dell’Azienda Sanitaria provinciale, hanno riscontrato più irregolarità, ad iniziare da quella più grave, ovvero l’impiego di un lavoratore straniero “in nero”, risultato irregolare sul territorio nazionale ed al quale è stato poi notificato un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Trento.

CLANDESTINO IN CANTIERE – In particolare, i carabinieri della Stazione di Rabbi e coordinati dalla Compagnia di Cles, hanno colto a lavorare due persone irregolari, uno era il titolare della ditta incaricata, l’altro un operaio edile proveniente da un paese del nord Africa sul conto del quale, dopo le verifiche, non è risultato alcun contributo previdenziale e assistenziale versato, tra l’altro risultando anche già colpito da un’espulsione a cui in passato non aveva ottemperato. Oltre alla violazione penale per l’impiego illegale, quale lavoratore subordinato, di un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno è irregolare sul territorio nazionale, il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trento anche per aver omesso l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza del cantiere, documento fondamentale in materia di sicurezza dei lavoratori, nonché per aver installato i ponteggi non rispettando le distanze di sicurezza dalle murature, generando un rischio per gli operai. Infine, è stata anche applicata la sanzione amministrativa di 600 euro in relazione all’assenza del cartello di cantiere, oltre alla sanzione accessoria di 2.500 euro comminata unitamente alla sospensione dei lavori, quest’ultima disposta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e previa regolarizzazione di tutti gli eventuali operai impiegati.

I CONTROLLI DEI MILITARI – I controlli nel settore edile da parte delle Stazioni Carabinieri sono stati rafforzati, in collaborazione con il Servizio Lavoro e l’UOPSAL, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire capillarmente, su tutto il territorio delle valli del Noce, il rispetto delle norme. Infatti, oltre al suddetto controllo, avvenuto la scorsa settimana, già nel mese di maggio era stata sanzionata una ditta in alta Val di Sole in quanto, nel cantiere allestito anche lì per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di un edificio privato, erano state riscontrate violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori, conseguendone la sospensione e la comminazione di sanzioni, a carico dell’imprenditore e del coordinatore dei lavori, per un totale di quasi 3.500 euro.

AZIENDE AGRICOLE IRREGOLARI – Per gli stessi motivi afferenti alla sicurezza dei lavoratori ed alla regolarizzazione dei dipendenti, sono state predisposte dai carabinieri della Compagnia di Cles verifiche, oltreché nel settore edile, anche nei confronti delle aziende del settore agricolo, dove spesso viene impiegata manodopera straniera. Al riguardo, nel corso del mese di luglio, sono state controllate due ditte, entrambe della Val di Non, i cui titolari sono stati sanzionati per aver impiegato irregolarmente, omettendo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro, in un caso 3 operai di nazionalità romena addetti al dirado delle mele, nel secondo caso 2 operai provenienti dall’Africa impiegati nella raccolta delle ciliegie. I due diversi datori di lavoro dovranno pagare 1.800 euro per ogni lavoratore irregolare, oltre ad 2.500 euro previsti con la sospensione delle attività disposta fino alla regolarizzazione dei dipendenti.

di A. Pa.