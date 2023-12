Val di Non, Carabinieri di Novella: in congedo dopo 40 anni di servizio il Luogotenente Carica Speciale Massimo Prini

sabato, 2 dicembre 2023

Novella – Dopo oltre 40 anni di servizio effettivo, il Luogotenente Carica Speciale Massimo Prini, Comandante della Stazione Carabinieri di Novella, è andato meritatamente in pensione al compimento del suo sessantesimo anno di età. Arruolatosi nell’Arma nel 1982 come carabiniere ausiliario, ha da subito diversificato le sue esperienze svolgendo servizio dapprima in Toscana, tra le province di Livorno e Pisa, per poi aggiudicarsi il concorso Sottufficiali frequentando il previsto biennio presso le Scuole di Velletri e Firenze.

Destinato con il grado di Vice Brigadiere alla Stazione Carabinieri di Trento, è stato poi impiegato in sottordine alla Stazione di Folgaria e, successivamente, ha presto assunto incarichi di Comando Stazione a Cogolo e Rabbi. Per lui esperienze anche alla Sezione Antidroga di Bologna ed al Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Trento.

I periodi più lunghi sono stati certamente quelli trascorsi in qualità di Maresciallo al Comando della Stazione di Rabbi, 19 anni, e poi Novella, quest’ultima comandata per oltre 10 anni fino allo scorso 27 novembre, ultimo giorno di servizio attivo. Decorato della prestigiosa Medaglia Mauriziana e di Medaglia d’oro concessa per meriti di lungo comando, il Lgt. C.S. Prini si è sempre distinto per il suo buon senso e per la vicinanza alla popolazione. Sempre disponibile e presente per la propria comunità come ogni buon Comandante di Stazione, ha costantemente riscosso consenso ed incarnato in sé la prossimità al cittadino, valore che, storicamente, costituisce un caposaldo dell’Arma dei Carabinieri.

Per il grande lavoro svolto in tutti questi anni, il Comandante della Stazione di Novella, a cui va il nostro sincero saluto, è stato anche ricevuto dal Sig. Generale di Brigata Roberto Riccardi, Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, nonché calorosamente e pubblicamente ringraziato mercoledì scorso dal Sindaco di Novella, Donato Preti, che, insieme al Consiglio Comunale, alla Giunta ed a rappresentanze dell’ANC, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco volontari, del Corpo Forestale provinciale e degli Alpini dell’ANA, altresì alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Cles, Magg. Guido Quatrale, ha speso belle parole esprimendo la riconoscenza di tutta la comunità per l’eccellente attività svolta al fianco della popolazione e delle Istituzioni.