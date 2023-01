Val di Non, alle Regole prende forma La Ciaspolada

mercoledì, 4 gennaio 2023

Fondo – Le alte temperature diurne di questi ultimi giorni hanno messo un po’ in apprensione gli organizzatori della manifestazione, ma ci hanno pensato le gelate notturne a rimediare. Grazie ad esse il manto nevoso presente alle Regole da qualche settimana sabato 7 gennaio potrà offrire ai concorrenti della 49ª edizione de «La Ciaspolada» le condizioni ideali per correre o passeggiare, immersi nella natura. Oggi è stata allestita l’area della partenza e dell’arrivo, quella mediaticamente più importante, domani toccherà alla tracciatura del percorso, che si dipanerà in mezzo al bosco.

“Siamo soddisfatti di come procede l’organizzazione della gara ed anche del numero di iscritti, si percepisce una grande voglia delle persone di tornare a socializzare e a godersi momenti di svago nella natura come questi – spiega il presidente del comitato organizzatore Gianni Holzknecht –. Registriamo anche il ritorno degli stranieri, non solo spagnoli, ma anche tedeschi, austriaci, francesi e svizzeri, e la buona presenza turistica che la nostra zona si registra in questi giorni, un flusso che con La Ciaspolada può solo aumentare. Per quanto concerne i big, avremo le risposte più importanti solo all’ultimo momento, come sempre“.

La temperatura, nella mattinata di sabato, sarà di poco superiore allo zero e questo consentirà di muoversi sulla neve senza difficoltà. I concorrenti verranno portati alle Regole impiegando un servizio di bus navetta, che farà spola dalla località Pradastagn all’area dove è stata allestita la partenza – arrivo.

Come sempre avviene, questo appuntamento rappresenta il primo di una serie di grandi eventi sportivi che il Trentino ospita nel corso dell’anno, spaziando dagli sport invernali a quelli estivi senza soluzione di continuità. Opportunità importanti per creare indotto turistico, come sottolinea l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini: “L’organizzazione di una manifestazione come questa – ha precisato – è resa possibile da persone generose e che con passione hanno permesso a questo evento di raggiungere la 49ª edizione. La Ciaspolada incarna un modo di vivere il nostro territorio d’inverno importante per la nostra offerta turistica, un’affascinante opportunità per tutti gli appassionati di vivere la montagna secondo il proprio ritmo”.

PROGRAMMA

Il programma si aprirà con la cerimonia inaugurale, in programma a Fondo venerdì alle ore 16.30 e sarà preceduta dalla sfilata dei concorrenti, guidati da una rappresentanza di pellegrini, proseguirà con la gara di sabato, al via alle ore 10.30, e con la cerimonia di premiazione, che si svolgerà alle 16 al Cinema Teatro di Fondo. Alle ore 18, al centro sportivo di Cavareno, prenderà poi il via la «Ciaspolfest», dove si potrà degustare una cena tirolese con musica e animazione. Chi desidera iscriversi può procedere recandosi di persona presso la sede di Fondo, oppure può compilare il modulo presente sul sito www.ciaspolada.it