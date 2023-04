Trento, l’orsa JJ4 catturata in Val Meledrio si sta ambientando al Casteller

mercoledì, 19 aprile 2023

Trento – L’orsa JJ4, da lunedì notte nell’area faunistica del Casteller, è in buone condizioni di salute. Lo riferisce il Servizio foreste della Provincia autonoma di Trento. L’animale ha preso possesso dell’area di pre-ambientamento e si alimenta regolarmente. Non ha contatti con l’altro esemplare presente nella struttura, M49, e si trova in sicurezza grazie alle lastre anti arrampicata applicate sul recinto, che non è elettrificato. Si ricorda che l’area faunistica è stata concepita per accogliere temporaneamente esemplari che necessitano di cure e non per la captivazione permamente di animali problematici. Per questo motivo, l’Amministrazione provinciale sta seguendo l’iter necessario per procedere con l’abbattimento.

Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: “Mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto l’orsa Jj4 ma più complessivamente l’eventuale eccedenza di numero” di orsi e per quanto riguarda Jj4 “c’è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell’Ambiente è l’Ispra. Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell’Ispra che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all’abbattimento”.

Tra le soluzioni allo studio anche la cattura e lo spostamento in un altro Paese, e si valuta anche la Giornadia, oltre a Paesi dell’Est.