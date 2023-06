Trento, il Consiglio provinciale riconosce la figura di padre Chini

venerdì, 30 giugno 2023

Trento – Il Consiglio provinciale di Trento ha approvato la proposta di disegno di legge (la 152/XVI) avanzata da Alex Marini (M5S), con la quale si “riconosce l’importanza della figura di padre Eusebio Francesco Chini e promuove la divulgazione della conoscenza delle sue imprese per lo sviluppo civile, sociale ed economico delle genti che abitavano gli antichi territori di Messico e Stati Uniti”.

A tal fine la Provincia, che opererà tramite il Museo storico del Trentino, stanzierà 50 mila euro all’anno fino al 2025.

Approvati contestualmente anche 2 ordini del giorno proposti dal Consigliere provinciale Alex Marini, con i quali si rafforzano i percorsi di promozione turistica delle bellezze della Val di Non e si promuovono iniziative congiunte per dare risalto alle figure dei padri gesuiti Eusebio Francesco Chini e Martino Martini.

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione del nostro disegno di legge – afferma il consigliere Marini (nella foto) – la figura e le opere di padre Kino, che ancora oggi sono popolarissime negli Stati Uniti e in Messico, meritavano sostegno adeguato anche da parte del Trentino, dove paradossalmente questo nostro conterraneo è ancora poco conosciuto. Ora il Museo storico del Trentino potrà operare assieme all’Associazione Culturale Padre Eusebio F. Chini per favorire le attività di studio, ricerca e formazione relative all’attività del “Padre a Cavallo” e, dettaglio non da poco, avrà a disposizione le risorse finanziarie per poter dar concretezza a tale sostegno. Molto positiva anche l’approvazione dei nostri ordini del giorno, coi quali si punta a valorizzare ulteriormente le bellezze della Val di Non e a promuovere percorsi congiunti di valorizzazione delle figure di Padre Kino e di Martino Martini due trentini che hanno fatto grandi cose nel mondo”».