Trentino, vertice su grandi carnivori e turismo: “Unità di intenti fra imprese e territori”

giovedì, 27 aprile 2023

Trento – Convocata dall’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, oggi pomeriggio presso la sede della Trentino Marketing si è tenuta una riunione di confronto e aggiornamento sul tema “grandi carnivori”, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Giulia Zanotelli, del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna ing. Raffaele De Col, dei vertici di Trentino Marketing con il presidente Gianni Battaiola, l’amministratore delegato Maurizio Rossini, dei presidenti dei tre Parchi naturali, Presidenti e direttori delle APT di ambito, dei componenti del Tavolo Azzurro oltre a numerosi rappresentanti del mondo delle imprese e categorie del sistema turismo e del territorio.

L’incontro e il relativo confronto ha fatto emergere la forte unità di tutto il territorio e, in particolare, la volontà condivisa da tutti i soggetti di avviare una comunicazione univoca, puntuale e precisa sul tema della presenza dei grandi carnivori in Trentino, avvalendosi degli esperti e dei tecnici, da far arrivare agli ospiti già al momento di ispirazione della vacanza e quindi di prenotazione e naturalmente durante il soggiorno.

Un’attività di comunicazione che, è stato precisato, non è mai venuta meno in questi anni ma per la quale vanno trovate nuove modalità e strumenti per fornire tutte le informazioni agli ospiti sul territorio ed ai residenti e al tempo stesso far conoscere il costante lavoro che il Trentino svolge da anni in tema di protezione dell’ambiente e di conservazione della biodiversità, che è uno degli asset che rendono attrattivo il nostro territorio.

Accanto al potenziamento della comunicazione è stato inoltre sottolineata l’importanza di continuare e aumentare la formazione altrettanto puntuale da rivolgere ad una ampia fascia di mediatori che maggiormente si interfacciano con gli ospiti del Trentino, gli stessi albergatori, guide alpine, accompagnatori di media montagna e di territorio.