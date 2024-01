Tragedia sul lavoro a Don, indagini sulla morte di un operaio

mercoledì, 17 gennaio 2024

Don (Trento) – Cordoglio a Don per la morte Grad Gavrila, 27 anni, originario della Romania e da anni residente in Val di Non. E’ la prima vittima sul lavoro in Trentino da inizio anno: mentre lavorava sul piazzale della falegnameria di Don è rimasto schiacciato da un tronco e vani sono stati gli interventi di rianimazione dell’equipe medica.

La tragedia è avvenuta nel piazzale della falegnameria, sul posto sono giunti l’ambulanza con i sanitari del 118 Trentino Emergenza che hanno tentato invano di rianimare il 27enne. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Don e Fondo e i carabinieri della Compagnia di Cles e i tecnici ell’Uopsal per i rilievi e gli accertamenti su quanto accaduto. E’ stata aperta un’inchiesta della Procura di Trento per fare chiarezza sull’infortunio mortale sul lavoro.