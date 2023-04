Tragedia di Caldes, proclamato il lutto cittadino in Val di Sole

martedì, 11 aprile 2023

Caldes (Trento) – Lutto cittadino in Val di Sole domani – mercoledì 12 aprile – giorno nel quale si svolgeranno i funerali di Andrea Papi. I 13 sindaci della Val di Sole hanno emesso l’ordinanza, in segno di cordoglio per la tragica scomparsa del 26enne, con proclamazione del lutto cittadino e bandiere a mezz’asta nei tredici Comuni della valle. L’ultimo saluto ad Andrea Papi alle 15 di domani nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Caldes (Trento). Intanto questa sera, alle 20, la comunità si ritroverà per la recita del rosario.

Nel paese della Val di Sole verranno adottate – in occasione dei funerali – misure straordinarie per la viabilità e per garantire la sicurezza.