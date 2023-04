TouristGolf & Travel Cup, i risultati al Dolomiti Club

domenica, 2 aprile 2023

Sarnonico – Si è disputato il 25° Circuito TouristGolf & Travel Cup by Valtur facente parte del circuito organizzato da Tourist Golf Club, circolo virtuale che si occupa della promozione del golf e turismo in Italia, con svariate tappe sparse in tutta Italia e finale italiana per il migliore netto della singola tappa. La finale nazionale si terrà 22 ottobre 2023 al Golf Modena.

Molti gli iscritti che hanno approfittato di una giornata stupenda, soleggiata e con temperature intorno ai 12 gradi, con circa sessanta giocatori che si sono sfidati sui Green del Dolomiti Golf Club.

Il percorso si è dimostrato in buone condizioni, asciutto e giocabile.

La formula di gara, costituita da 3 categorie stableford, ha visto i seguenti vincitori:

1° SENIOR BORZAGA LUCA 34 pt

1° LADY SPRINGHETTI CLAUDIA 31 pt

2° NETTO 3a cat. SONN FAUSTO 38 pt

2° NETTO 2a cat. HINIRICHS ANNA 35 pt

2° NETTO 1a cat. MATTAREI FRANCO 31 pt

1° NETTO 3a cat. PIXNER DOMENICO 40 pt

1° NETTO 2a cat. TARANTINO MAURO 36 pt

1° NETTO 1a cat. HEIDEGGER OLGA 33 pt

1° LORDO HOLZNER LUKAS 28 pt

Il vincitore assoluto netto Domenico Pixner è qualificato alla finale al Golf MODENA che si terrà il 22 ottobre 2023. Durante la premiazione sono stati consegnati i premi costituiti da palline e splendide coppe realizzate in vetro di Murano.

Prossime gare in programma

Lunedì 10/4 TROFEO COMUNE DI SARNONICO

(Pasquetta) Stbl. 3 cat. – Premi Speciali e Cena Offerta

Per gli ospiti Tassa + Greenfee € 70.