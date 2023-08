martedì, 8 agosto 2023

Predaia (Trento) – Torna “Moda sotto le Stelle” a Coredo di Predaia. L’evento, in programma per domenica 13 agosto nella piazza di Coredo a partire dalle ore 21 e promosso dal Comune di Predaia e dalla Pro Loco con la direzione artistica dell’istrionico Luciano Brusinelli, è nato 25 anni fa con il nome “Sposa sotto le Stelle” ed è una manifestazione unica nel suo genere in tutta la regione. Fino al 2005 l’iniziativa ha avuto luogo nel Comune di Smarano e successivamente è stata trasferita a Coredo, Comune di Predaia, dove, grazie alla straordinaria scalinata situata al centro della piazza del paese, il risultato scenografico diventa un capolavoro.

Nel corso degli anni la manifestazione ha saputo crescere in qualità riscuotendo un notevole interesse di pubblico riempiendo la piazza con la presenza stimata intorno alle 1500/2000 persone provenienti da tutto il Trentino, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Pure la stampa, la radio e le TV locali si sono sempre occupati di questo evento, dando ampio spazio nei loro servizi.

Scopo della manifestazione è quello di portare alla ribalta le ultime proposte di alcune aziende locali leader nel settore della moda per la sposa e l’abito da cerimonia per uomo e donna. Per queste attività è una buona opportunità vista la notevole visibilità procurata dalla manifestazione.

Tanti gli ospiti che si sono susseguiti nelle varie edizioni, dalla poliedrica Rossella Regina, arrivata seconda alla prima edizione italiana di “Italia’s got talent” al ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di “Italia’s got talent 2022”, passando per Luciano Maci imitatore e trasformista fino a Carlo Bianchessi mattatore di “Zelig” e al duo Dondarini-Dal Fiume, anch’essi del cast della trasmissione Zelig, oltre a numerosissimi cantanti locali e ballerini campioni italiani in varie categorie del settore.

Per quanto riguarda la nuova edizione, il format non cambia: moda, comicità e musica sono i pilastri della serata per offrire a tutti i presenti una serata di piacere in piena leggerezza e spensieratezza.

L’edizione di quest’anno prevede come ospite Luciano Maci, eccellente comico, trasformista, imitatore e cabarettista; nel corso della sua esibizione imiterà nella voce e negli atteggiamenti numerosi personaggi, trasformandosi in pochi secondi.

L’apertura della serata sarà affidata al violinista Saverio Gabrielli, nato a Trento nel 1990 e diplomatosi in violino con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio E. F.

Dall’Abaco di Verona sotto la guida del M° Alberto Martini; attualmente è primo violino del “Trio Amsterdam” insieme alla pianista russa Daria Ionkina e alla violoncellista israeliana Talia Erdal. Le coreografie dei balletti saranno curate da Valentina Purin di Coredo e presentatore della serata sarà Luciano Brusinelli, figura nota in zona per aver seguito in veste di direttore artistico le passate edizioni del ‘