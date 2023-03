Test Dna: l’orso MJ5 ha aggredito l’escursionista in Val di Rabbi

venerdì, 10 marzo 2023

Rabbi (Trento) – E’ stato l’orso MJ5 ad aggredire Alessandro Ciccolini domenica scorsa in Val di Rabbi.

I risultati dell’esame del Dna: è un maschio di 18 anni che in passato non si era mai reso protagonista di altri episodi simili, né aveva manifestato comportamenti a rischio. La Fondazione Edmund Mach ha comunicato l’esame del Dna al Servizio Fauna e alla Giunta provinciale. L’orso MJ5 è figlio di Maya e Joze, due esemplari introdotti dalla Slovenia con i quali è partito il progetto Life Ursus in Trentino.

Dai dati in possesso del Servizio Fauna della Provincia, MJ5 dal 2005 al 2022 ha frequentato tutto il Trentino occidentale, spingendosi occasionalmente sul territorio della provincia di Bolzano, stanziando soprattutto nell’ambito del Brenta meridionale.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti (nella foto)ha annunciato: “Abbiamo informato il ministro Pichetto Fratin di voler procedere alla cattura e all’abbattimento dell’animale”.

“Ho già avuto un’interlocuzione con il ministro all’Ambiente, Pichetto Fratin – ha proseguito il presidente Fugatti –. Abbiamo altresì informato Ispra, atto a cui siamo tenuti per legge, la quale a sua volta formulerà un parere non vincolante su come procedere. In considerazione della gravità dell’episodio accaduto e della possibilità che possa verificarsi nuovamente, abbiamo deciso di procedere alla cattura e all’abbattimento di MJ5”.