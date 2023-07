Terzolas, svelata l’ottava edizione dell’Alpen Classica Festival

lunedì, 24 luglio 2023

Terzolas – Torna l’Alpen Classica Festival, primo festival euroregionle di musica classica e si caratterizza per una straordinaria durata (ben 6 mesi) e per la sua capillare presenza sul territorio euroregionale. La manifestazione viene infatti organizzata in tutte e tre le province dell’Euregio, ovvero Trentino, Alto Adige e Tirolo. Le valli che ospiteranno il festival nel 2023 saranno per il Trentino la Val di Sole, per l’Alto Adige la Valle Isarco e per il Tirolo la Valle dell’Inn (Inntal).

In totale sono previsti ben 24 concerti con la ciliegina sulla torta dell’esibizione in tutte e tre le location dell’orchestra sinfonica euroregionale diretta dall’emergente direttore roveretano Sebastiano De Salvo. Alla presentazione a Palazzo della Torraccia di Terzolas erano presenti, oltre ai rappresentanti del comune, nella figura del sindaco Luciana Pedergnana, e della comunità di valle, con Francesca Tommaselli, il direttore artistico Massimiliano Girardi e il direttore generale Lorenzo Largaiolli.

“Dal 2016 a oggi – ha detto Massimiliano Girardi – siamo riusciti a farci riconoscere e apprezzare per la capacità di unire una finalità culturale a una sociale. Da una parte ovviamente c’è la musica come componente attrattiva, capace di attirare spettatori e giovani musicisti con concerti e masterclass anche in location periferiche che in passato non avevano questa opportunità; dall’altra c’è il desiderio di offrire ai ragazzi dell’Euregio la possibilità di socializzare e migliorare le proprie capacità artistico-musicali. Non va poi dimenticato che ci impegniamo sempre per portare concerti gratuiti anche nelle case di riposo, questo per regalare momenti di spensieratezza agli anziani.”

“Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento a collaboratori e sponsor – ha aggiunto Lorenzo Largaiolli – che rendono possibile questo festival. Insieme stiamo creando un’iniziativa di eccellenza musicale, creatività e aggregazione culturale.”

Oggi – lunedì 24 luglio – a Bressanone partirà invece la settimana dedicata all’orchestra euro regionale con 50 giovani musicisti provenienti dall’intero Euroregio che, diretti dal direttor De Salvo, si esibiranno a Bressanone (28 luglio), al teatro Zandonai di Rovereto (29 luglio) e a Mieming in Austria (30 luglio).