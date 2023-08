Taio: finanziata la nuova caserma dei vigili del fuoco

giovedì, 10 agosto 2023

Taio (Trento) – Via libera alla nuova caserma dei vigili del fuoco di Taio (Trento). La vecchia struttura sarà demolita. Via libera al finanziamento da parte della Giunta provinciale di Trento per la demolizione e ricostruzione della caserma dei Vigili del fuoco volontari di Taio e di parte dell’adiacente magazzino comunale. La porzione esistente di magazzino sarà dunque inglobata nella caserma e adeguata sismicamente.

Il contributo assegnato al Comune per l’opera ammonta a 2.278.528 euro, pari all’85% della spesa massima ammissibile. Le risorse provengono dalla Cassa provinciale antincendi, come stabilito nella delibera in tema di protezione civile approvata dalla Giunta, su proposta del presidente Maurizio Fugatti. “Con questo intervento, l’Amministrazione provinciale garantisce ai Vigili del fuoco volontari spazi più funzionali e adeguati alle necessità operative. I centri di Protezione civile sul territorio rappresentano punti nevralgici strategici, alla luce del servizio fondamentale svolto dai Corpi in favore delle loro comunità” osserva il presidente Fugatti.

Il nuovo immobile sarà dunque così composto: il piano terra sarà destinato ad autorimessa e agli spazi dedicati all’attività operativa interventistica, quali sala radio, laboratorio, officina, depositi e spogliatoi. Al primo piano si troveranno invece i locali di supporto, quali sala riunioni e mensa, cucina, uffici, spogliatoi e stanze dormitorio. Infine, al piano terra sono inoltre previsti degli spazi dedicati al servizio di ambulanza, comprensivi di autorimessa, ufficio e stanza dormitorio.