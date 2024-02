Svincolo di Dermulo, rotatoria vicino alla diga di Santa Giustina

mercoledì, 28 febbraio 2024

Dermulo (Trento) – Le Amministrazioni comunali della Val di Non concordano sulla necessità di realizzare una nuova rotatoria a nord dell’abitato di Dermulo – a circa 250 metri dalla diga di Santa Giustina – per garantire la sistemazione dello svincolo con la statale 43Dir, verso l’Alta Val di Non. L’accordo tra i sindaci rispetto a questa soluzione, sarà formalizzato alla Provincia attraverso un atto di indirizzo, così come richiesto dal presidente Maurizio Fugatti nel corso di un incontro dedicato ai primi cittadini dell’area compresa tra l’Alta Valle e Dermulo, anche alla presenza della sindaco di Predaia Giuliana Cova e del presidente della Comunità Val di Non, Martin Slaifer Ziller.

“I cittadini si aspettano una risoluzione delle problematiche di sicurezza e congestione del traffico, dopo le lunghe discussioni che si sono sviluppate nel tempo sul futuro di questa zona”, ha osservato il presidente Fugatti, affiancato dai dirigenti generali Luciano Martorano (Dipartimento infrastrutture) e Mario Monaco (Agenzia provinciale per le opere pubbliche). “Questioni così importanti richiedono attenzione e rispetto della volontà dei territori. Ora che un accordo tra i Comuni sembra sia stato raggiunto, ritengo importante procedere con la progettazione preliminare che parte dall’ipotesi formulata dai nostri tecnici”, ha concluso Fugatti.

Un primo progetto definitivo era stato messo a punto nel 2009 e prevedeva la realizzazione della rotatoria nei pressi del negozio di prodotti tipici, in prossimità dell’attuale incrocio poco distante dalla chiesa. Inserita nel Documento di Programmazione settoriale in materia di viabilità, la sistemazione dello svincolo è coperta da uno stanziamento di 5 milioni di euro.

Per superare le criticità emerse, la nuova ipotesi progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria al di fuori del centro abitato di Dermulo, che sarà così alleggerito dal traffico. Sarà quindi realizzata una nuova strada di circa 500 metri e con una pendenza massima del 7% che collegherà la statale 43 alla statale 43Dir anche con un tratto in galleria di circa 170 metri. La spesa prevista è di 6 milioni e 700mila di euro.