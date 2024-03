Svelata la riqualificazione energetica del municipio di Sfruz

lunedì, 25 marzo 2024

Sfruz (Trento) – Presentata la riqualificazione energetica del municipio di Sfruz. Alla presenza dell’assessore provinciale Simone Marchiori, del direttore della Cooperativa Anaunia Luca Moscatelli e della Giunta comunale di Sfruz, è stato presentato il progetto di riqualificazione energetica dell’edificio comunale, sede della cooperativa e delle Tagesmutter.

L’intervento, che si inserisce in un quadro di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo. Questa iniziativa fa seguito ad altri interventi di efficientamento energetico già effettuati negli anni precedenti, tra cui la coibentazione termica mediante cappotto esterno e la sostituzione della caldaia. Il finanziamento per la realizzazione di questo progetto è stato garantito tramite i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti dalla legge di bilancio 2020, assegnati per l’annualità 2023, per un importo di 50.000,00 euro. Questi fondi sono stati poi inclusi nella sezione “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” del PNRR. Pertanto, l’opera risulta parzialmente finanziata con il Fondo di Rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia, come deliberato dalla Giunta Provinciale.

Il servizio tecnico-professionale di progettazione esecutiva e direzione dei lavori è stato affidato all’ingegner Giuseppe Bertagnolli, con studio in Predaia (Trento), mediante deliberazione della Giunta comunale. I lavori di realizzazione sono stati eseguiti dalla ditta Loris Panizza di Predaia.

“Stiamo inserendo un’eccellenza dentro un’altra eccellenza – ha dichiarato il sindaco Andrea Biasi – e questo rappresenta uno dei migliori esempi di ciò che significa promuovere interventi di sostenibilità nei nostri territori. Questo impianto affronta concretamente il problema del consumo energetico, adottando approcci innovativi e sostenibili che sostengono la nostra cooperativa locale. Nel corso degli anni, i costi dell’energia elettrica hanno rappresentato una sfida significativa per la gestione del nostro negozio di paese, il quale non è soltanto un importante punto vendita, ma un vero e proprio baluardo sociale per la nostra comunità. Da parte nostra, ci stiamo impegnando attivamente per garantire la sua continuità operativa attraverso azioni concrete.”

“Questo impianto – ha continuato Biasi – contribuirà a coprire una parte del fabbisogno energetico della cooperativa, grazie ad un accordo che stipuleremo nelle prossime settimane con la Cooperativa Anaunia. Desidero ringraziare per la loro partecipazione l’Assessore Simone Marchiori e il Direttore della Cooperativa Anaunia Luca Moscatelli.”

“Mi complimento con l’Amministrazione Comunale di Sfruz per il suo impegno tangibile verso la sostenibilità energetica – ha sottolineato l’Assessore Provinciale Simone Marchiori -. “In un’epoca in cui la transizione verso fonti energetiche più pulite e rinnovabili è cruciale per affrontare le sfide ambientali globali, è incoraggiante vedere le autorità locali adottare misure concrete per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un futuro sostenibile. La Provincia è pienamente impegnata nel sostenere queste iniziative, riconoscendo l’importanza di investire nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica per garantire una migliore qualità della vita e la protezione del nostro ambiente. Continueremo a collaborare con determinazione e sostegno per assicurare il successo di progetti come questo, che dimostrano come sia possibile coniugare lo sviluppo economico con il rispetto per l’ambiente.”