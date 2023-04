Sul green di Sarnonico la prima tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge

lunedì, 17 aprile 2023

Sarnonico (Trento) – Si è svolta ieri la 1^ tappa del Centro Porsche Bolzano Golf Challenge. La gara fa parte del circuito composto da 6 tappe delle quali verranno prese in considerazione i 4 migliori punteggi per il ranking stagionale dove in palio ci saranno ricchi premi per i vincitori; tra cui tasse gara, green fee e sconti sulle quote associative per il 2023.

Oltre ai premi finali, in ogni tappa è prevista la premiazione di giornata, con articoli d’abbigliamento e di attrezzatura dei migliori marchi, prodotti di cosmesi ed enogastronomici.

Circa centoventi i partecipanti iscritti alla gara che hanno giocato in un campo in buone condizioni con green e fairway in ripresa grazie alle recenti piogge. La giornata è stata soleggiata e abbastanza ventosa con temperature intorno ai 10 gradi, al di sotto della media stagionale. La formula di gara era composta da tre categorie stableford con i seguenti vincitori di giornata:

1° SENIOR CARLINI GIANNI 37 pt (nella foto la premiazione)

1° LADY THOENI ANITA 34 pt

2° NETTO 3a cat. GROSSI EDOARDO 35 pt

2° NETTO 2a cat. NICOLLI FABIO 37 pt

2° NETTO 1a cat. SPARER MARKUS 36 pt

1° NETTO 3a cat. PELLEGRINI UGO 37 pt

1° NETTO 2a cat. COLOMBINI RENZO 38 pt

1° NETTO 1a cat. MATHA’ ANTON 36 pt

1° LORDO HOLZNER MIRKO 28 pt

Prossime gare in programma:

Mercoledì 19 aprile HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (1a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Domenica 23 aprile FESTA della BIRRA CUP by FORST

Medal 1° cat. – Stbl. 2a e 3a cat. – Merenda e Cena offerti

Costo torneo + Greenfee € 75.-

Martedì 25 aprile TROFEO GOLFIMPRESA

Stbl. 3 cat. – circuito con finale diretta (5 posti)

Costo torneo + Greenfee € 65.-