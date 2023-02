Successo dello stand del Trentino a Berlino Fruit Logistica

venerdì, 10 febbraio 2023

Trento – Il Trentino a Berlino Fruit Logistica, salone leader a livello globale del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, che in questa edizione 2023 ha registrato la presenza di 2610 espositori da 92 Paesi, distribuiti su una superficie maggiore anche rispetto al periodo pre-pandemia, e una partecipazione di visitatori nelle aspettative degli organizzatori.

Un segnale sicuramente incoraggiante per un settore che si è trovato ad affrontare non poche criticità legate principalmente alla catena di approvvigionamento, all’inflazione, ai rallentamenti nel flusso di merci e all’aumento dei costi dell’energia. Tematiche che nelle tre giornate sono state affrontate nei diversi eventi in programma con i più importanti attori chiave ed esperti del settore.

Anche il Trentino si è presentato alla vetrina berlinese dell’ortofrutta che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei Consorzi Melinda, La Trentina, Sant’Orsola e di Apot (Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini), con il coordinamento e il supporto di Trentino Marketing.

“Le nostre imprese hanno portato a Berlino il valore del modello cooperativo e le eccellenze del nostro territorio, sia per la qualità delle produzioni, sia per l’innovazione sostenibile, grazie a scelte strategiche che favoriscono il risparmio energetico e riducono l’impatto ambientale. La Provincia autonoma di Trento continua a garantire il proprio sostegno per valorizzare il settore, a beneficio dei produttori, dei consumatori e del territorio stesso”, ha commentato l’assessore all‘Agricoltura Giulia Zanotelli.

Una presenza che ha consentito alle realtà trentine del settore di rinnovare contatti e consolidare relazioni con circa 150 clienti da oltre 40 paesi, soprattutto di porre le basi per nuovi, futuri progetti su importanti mercati come Sudamerica e Far East. L’interesse di quanti hanno visitato lo stand del Trentino, allestito su uno spazio di 315 metri quadri, non ha riguardato solo il prodotto fresco, ma si è esteso a tutti i prodotti trasformati. Risparmio energetico, qualità dell’ambiente, ottimizzazione delle produzioni, i settori delle iniziative presentate a Berlino dal Trentino.