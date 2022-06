Stop ai droni nel cielo di Dimaro Folgarida per dieci giorni

mercoledì, 29 giugno 2022

Dimaro Folgarida – Stop ai droni nel cielo di Dimaro Folgarida (Trento) per dieci giorni. Il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni ha emesso un’ordinanza che vieta il sorvolo dell’abitato di Dimaro con aerei a pilotaggio remoto e aeromodelli (foto © Cuomo) nel periodo del ritiro del Napoli, dal 9 al 19 luglio.

Nel dettaglio l’ordinanza vieta il sorvolo per operazioni critiche e non di aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture, nel volume di spazio V70 ad una distanza orizzontale di sicurezza adeguata dalle aree congestionate, ma non inferiore a 150 metri e a una distanza di almeno 500 metri da persone o cose, che non siano sotto il diretto controllo dell’operatore; in particolar modo vieta il sorvolo della struttura ricettiva Sport Hotel Rosatti.

Individua e divide la zona centro sportivo in due aree, la prima definita area 1, identifica nel perimento esterno del campo di gioco e in area 2 il resto del perimetro esterno del centro sportivo.

Vieta il sorvolo di tutta l’area 2, mentre consente il sorvolo dell’area 1 solamente ai SARP che eseguono il decollo e l’atterraggio dall’area stessa e con pilota che esegua le operazioni di decollo, atterraggio e sorvolo in Visula Line of sight (VLOS).

Eventuali richieste di autorizzazione per il sorvolo di altre aree saranno valutate e autorizzare dal Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida.

Il provvedimento entra in vigore il 9 luglio 2022 e vi rimarrà fino al 19 luglio 2022 compreso.

Eventuali modifiche di legge che disciplinano l’utilizzo del mezzi aerei a pilotaggio remoto, comporteranno la modifica del presente provvedimento nella parti in cui è in contrasto e non disciplinate. I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati a norma di legge. Polizia municipale e forze dell’ordine faranno osservare il provvedimento ed effettueranno controlli.