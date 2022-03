Stasera in tv: “Din Don – Un paese in due”, il film girato in Val di Sole su Italia 1

sabato, 12 marzo 2022

Ossana – Andrà in onda in prima serata oggi sabato 12 marzo su Italia1 il film sostenuto da Trentino Film Commission “Din Don – Un paese in due”. Si tratta del terzo capitolo della divertente serie. Come il sequel “Din Don – Il ritorno” anche questo terzo episodio è stato girato interamente in Trentino e precisamente in Val di Sole, fra Pellizzano, Ossana, Cogolo di Peio e Caldes. Anche in questo caso il tv movie di Mediaset è diretto dal regista Paolo Geremei e prodotto dalla Sunshine Production srl, e ha visto al lavoro sul set diverse maestranze locali. Il film ha ottenuto anche la certificazione Green Film, il protocollo ideato e promosso da Trentino Film Commission, come strumento condiviso e come standard di riferimento per incentivare la sostenibilità ambientale nell’audiovisivo.

Nel cast ritornano Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Crisula Stafida, Marco Milano, Adolfo Margiotta e Leonardo Bocci, vi partecipano poi anche Valerio Staffelli e Claudio “Greg” Gregori. Il soggetto del film è ancora una volta di Bruno Frustaci, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Luca Biglione.