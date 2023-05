Spray anti-orso: da Roma arriva il primo sì all’utilizzo

martedì, 30 maggio 2023

Trento – Tiene ancora banco la discussione su come comportarsi di fronte a eventuali incontri con gli orsi. Una prima decisione è stata presa dalla Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera.

“E’ stato approvato – afferma Vanessa Cattoi – l’emendamento Lega al decreto Pa, sull’utilizzo dello spray anti-orso da parte dei Forestali di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Una battaglia che accoglie le richieste delle Comunità Trentine. Così sarà nelle facoltà dei corpi forestali della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano quella di portare strumenti di autodifesa non impiegabili sull’uomo, come appunto lo spray, prevedendone i servizi per i quali è concesso disporne, la durata dei relativi corsi di addestramento, i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi strumenti”.

“Sappiamo – prosegue Vanessa Cattoi – quanto sia delicato il compito svolto quotidianamente dai nostri operatori forestali a difesa della sicurezza dei cittadini . Per questo siamo convinti che sia fondamentale riconoscere maggiori tutele a chi è impegnato a garantire il controllo dei nostri territori: iniziamo con i Custodi Forestali per poi lavorare a nuove aperture. Ringraziamo tutti i colleghi della Lega delle due commissioni per l’impegno e il sostegno”.