Sportello turismo e nuova piazza, novità per il Comune di Rabbi

domenica, 10 settembre 2023

Rabbi – La Giunta provinciale, su proposta del presidente della Provincia di Trento, ha approvato l’integrazione del finanziamento a favore del comune di Rabbi per la realizzazione del nuovo edificio destinato a ospitare l’ufficio per le informazioni turistiche e altri servizi e la nuova piazza. L’importo ulteriore assegnato è pari a 584.327,67 euro, che si aggiunge al precedente finanziamento di 1.102.481,00 euro già concesso per l’opera. L’integrazione è dovuta all’aumento dei costi derivanti da problematiche emerse nella progettazione definitiva dell’opera e dell’adeguamento al prezziario vigente per gli appalti.

Una decisione orientata, come precisa il presidente della Provincia, a sostenere le progettualità dell’ente locale assicurando la realizzazione dell’opera, considerando il suo carattere strategico per l’amministrazione comunale e la comunità di Rabbi.