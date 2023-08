Sporminore, la nuova sede del Centro occupazionale Arcobaleno

martedì, 8 agosto 2023

Sporminore – La Cooperativa sociale GSH ha inaugurato la nuova sede del servizio Percorsi per l’inclusione – Centro Occupazionale Arcobaleno a Sporminore.

All’evento, allietato dalle musiche della Banda di Tuenno, hanno partecipato in molti provenienti da tutta la valle, e diverse Autorità civili e militari; oltre al Sindaco di Sporminore e alla Giunta comunale, in rappresentanza delle Comunità della Valle di Non e della Comunità della Paganella erano presenti i Presidenti Ruggero Mucchi e Arduino Zeni. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Trentino Alto Adige erano rappresentate dell’Assessora provinciale Giulia Zanotelli e dall’assessore regionale Lorenzo Ossana. Presenti anche la consigliera provinciale Paola Demagri e i sindaci di Campodenno Daniele Biada e di Andalo Alberto Perli.

Un pomeriggio di festa per inaugurare la presenza a Sporminore di un servizio che offre opportunità di crescita, di inclusione e di avvicinamento al mondo del lavoro per persone con disabilità. GSH opera da oltre trent’anni nelle valli del Noce per garantire possibilità di crescita e servizi educativi incentrati sui bisogni dei singoli e delle loro famiglie.

Come ha commentato il Presidente di Gsh – Michele Covi – la presenza di questo centro a Sporminore è significativa per tutta la Bassa Anaunia, ma è anche importante per il ruolo di ponte che potrà svolgere verso la Piana Rotaliana e l’Altopiano della Paganella, offrendo servizi e nuove opportunità alle persone che ne hanno necessità provenienti da questi territori.

La nuova sede è stata individuata all’interno di un progetto di riqualificazione di una struttura di recente costruzione entrata in disuso dopo la chiusura della scuola che ospitava. Dare nuova vita all’edificio con un servizio rivolto ai bisogni delle persone con disabilità e alle loro famiglie, – commenta il sindaco di Sporminore Diego Giovannini – ha riempito di orgoglio la comunità di Sporminore, la quale ha partecipato con coinvolgimento alla manifestazione e ha dimostrato da subito interesse e desiderio di fare comunità attorno alle persone ospiti del servizio.

Il centro Arcobaleno offre svariate attività che abbracciano tutte le dimensioni dell’individuo: dalla crescita personale, al benessere psico-fisico, dallo sviluppo di nuove competenze operative e relazionali, ad ampie opportunità di inclusione sociale. Grazie alla nuova struttura, si hanno a disposizione ampi spazi e stanze dedicate ai vari progetti ideati, offrendo la possibilità di sviluppare attività nuove e a misura di individuo.