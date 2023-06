Sporminore, inaugurata la nuova caserma dei pompieri

domenica, 25 giugno 2023

Sporminore – Inaugurata con una sfilata e taglio del nastro alla presenza delle autorità, delle diverse realtà della Protezione civile trentina, delle forze dell’ordine e di tanti cittadini la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Sporminore. Opera attesa dalla popolazione, finanziata dal Fondo unico territoriale della Provincia programmato nell’ambito della Comunità della Val di Non e da risorse del Comune di Sporminore.

“Oggi è un giorno importante per questo territorio, come vediamo dalla grande rappresentanza della comunità presente. Inauguriamo una struttura fondamentale per il supporto alla collettività, perché le necessità di protezione civile ci sono e di fronte ai bisogni occorre agire in modo tempestivo e con gli strumenti adeguati. Ecco perché è compito delle istituzioni garantire al territorio le migliori strutture” così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, presente assieme all’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli. Fugatti ha poi fatto riferimento ad uno degli anniversari concomitanti nei prossimi giorni, quello della tragedia della Marmolada: “Il 3 luglio saremo lì per ricordare il dramma che ha strappato 11 vite e recato un infinito dolore ai familiari. Oggi è una giornata di festa, ma il nostro pensiero va anche ai soccorritori che in quei drammatici momenti intervenirono con competenza e coraggio, mettendo a rischio la propria vita per salvarne altre. Una disponibilità che gli operatori della nostra Protezione civile garantiscono, sempre. Dobbiamo essere orgogliosi del loro senso civico, sapendo che non è scontato: non è da tutti farsi vigile del fuoco e dare il proprio tempo alla collettività”.

Il valore dell’opera e dell’impegno di tutti gli operatori della Protezione civile è stato sottolineato anche dall’assessore Zanotelli: “Questa è una struttura di assoluta rilevanza per la comunità di Sporminore, non solo per i vigili ma per tutta la popolazione. Un’opera che significa dedizione, volontariato, associazionismo, significa mettersi a disposizione dei cittadini in momenti nel bisogno e per tutte le altre esigenze della collettività. Oggi è una festa alla quale partecipiamo con piacere, perché le istituzioni sono orgogliose dell’impegno dei nostri vigili del fuoco, sia dentro che fuori i confini della provincia. Compito delle amministrazioni, nel nostro caso della Provincia, è quindi valorizzare queste realtà per il loro contributo fondamentale sul territorio”.

La cerimonia molto partecipata – circa 200 persone – è cominciata nel primo pomeriggio con la sfilata, partita dalla località Pineta fino alla caserma situata a monte del centro, seguita dal taglio del nastro e la benedizione della nuova struttura con le autorità e la comunità e l’apertura al pubblico.

Presenti in primis i vigili del fuoco di Sporminore, effettivi ed allievi, coordinati dal comandante Silvano Villotti, assieme ai rappresentanti degli altri corpi del distretto di Mezzolombardo e al vicepresidente della Federazione dei pompieri volontari della provincia Luigi Maturi. Istituzioni in campo con il sindaco di Sporminore Diego Giovannini, gli assessori comunali e il consiglio, gli altri sindaci del distretto, l’assessore della Comunità di valle Manuel Cattani, l’assessore regionale Lorenzo Ossanna, e poi i comandanti territoriali di carabinieri e guardia di finanza e i rappresentanti di corpo forestale, Croce bianca Rotaliana, soccorso alpino, Nuvola degli alpini, il parroco don Daniele Armani, le associazioni del territorio, la comunità e le famiglie. L’accompagnamento musicale è stato affidato dalla banda del Musicanti nonesi.

La caserma e il corpo di Sporminore

Realizzata con un costo di 1.830.000 euro, compreso la messa in sicurezza con vallo tomo a monte dell’edificio, la caserma ha una superficie complessiva di 500 metri calpestabili. Offre tutti gli spazi – rimessa, uffici, cucina, locali tecnici, castello di manovra, un grande piazzale esterno e la piazzola per l’elicottero – per le diverse necessità di protezione civile, a servizio della comunità e del corpo che conta 25 vigili in servizio, uno onorario e 4 allievi.