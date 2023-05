Spormaggiore, escursionista finisce in ospedale

domenica, 21 maggio 2023

Spormaggiore – Intervento del Soccorso alpino per una caduta accidentale alla falesia Sasedei. Un ragazzo del 1998, residente in Germania, è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, dopo essersi infortunato agli arti inferiori in seguito ad una caduta di circa cinque metri da una delle pareti della falesia Sasedei (località Castel Belfort, Spormaggiore).

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16.30 da parte di una ragazza che si trovava sul posto, appartenente alla stessa compagnia di amici dell’infortunato, impegnati ad allenarsi eseguendo brevi traversi nella parte più bassa dei monotiri presenti.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’equipe sanitaria e il Tecnico di elisoccorso sono stati verricellati in una piazzola vicina al luogo dell’incidente, mentre i soccorritori della Stazione di competenza (Molveno) si sono recati sul posto per aiutare nelle operazioni. Il climber è stato quindi stabilizzato su asse spinale e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.