domenica, 2 luglio 2023

Novella (Trento) – Spettacolari manovre degli Allievi vigili del fuoco a Revò (Trento), a chiusura del campeggio. Abilità, lavoro di squadra e fiducia nei compagni sono i tratti distintivi delle esercitazioni svoltesi dagli Allievi, oggi a Cavareno (Trento) l’ultimo atto del campeggio, al quale partecipano oltre 800 ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni

Grazie alle spettacolari manovre, ospitate presso il campo sportivo di Revò, frazione di Novella (Trento) il campeggio riservato agli allievi vigili del fuoco ha vissuto questa sera uno dei suoi momenti più attesi. È questo un appuntamento in cui abilità, coordinazione, fiducia nei confronti dei compagni e lavoro di squadra si fondono. A presentare le varie esercitazioni gli allievi di tutte e 13 le unioni distrettuali del Trentino, sotto la guida attenta degli istruttori. Scale controventate, scale a ventaglio e scale a piramide sono soltanto alcuni degli esercizi proposti.

L’edizione 2023 è stata organizzata dall’unione distrettuale di Fondo in collaborazione con la Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, guidata da Giancarlo Pederiva che a margine delle manovre ha ringraziato unione di Fondo e allievi per il grande impegno profuso. Il campeggio va in archivio con numeri record: 821 allievi in rappresentanza di 129 corpi del Trentino, seguiti con pazienza e preparazione da 357 tra istruttori ed accompagnatori, oltre a delegazioni provenienti da Lombardia, Val d’Aosta e Liguria.

E proprio la partecipazione di gruppi da fuori provincia e di una delegazione proveniente da Modigliana – uno dei tanti Comuni dell’Emilia Romagna che lo scorso mese di maggio, a seguito della drammatica alluvione, ha ricevuto il prezioso aiuto dei vigili del fuoco volontari – è stata al centro dell’intervento del vicepresidente della Federazione, Luigi Maturi. Un momento molto intenso e dall’alto valore formativo per coloro che rappresentano il futuro del mondo pompieristico.

Rivolgendosi alle tante autorità presenti, il comandante di Revò Alessandro Iori, con trascorsi anche da allievo e da istruttore allievi, ha sottolineato la necessità di ascoltare e supportare il settore degli allievi.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha posto l’accento sul ruolo importantissimo svolto dalle famiglie che sostengono gli allievi, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, ricordando come in Trentino la presenza dei vigili del fuoco volontari abbia radici secolari. Presenti anche l’assessore provinciale Giulia Zanotelli e l’assessore regionale Lorenzo Ossana.

“Poter ospitare un evento come quello di oggi – ha detto il sindaco di Novella, Donato Preti – è un onore. È meraviglioso vedere tantissimi allievi che si preparano a diventare vigili del fuoco”.

La presidente della Comunità della Val di Non, Michela Noletti, si è soffermata sullo spirito che caratterizza il campeggio: preparazione, disciplina e solidarietà, mentre il presidente della Vallata Noce del Bim dell’Adige, Aldo Weber, ha ricordato come un trentino su cinque sia impegnato nel volontariato. E quando si parla di volontariato non si può non pensare all’instancabile e gratuita attività portata avanti dai vigili del fuoco volontari.