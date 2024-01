Sondrio, cerimonia di apertura dei Winter Master Games: oggi le prime gare

venerdì, 12 gennaio 2024

Sondrio – Aperti ufficialmente i Winter Master Games con oltre 3mila atleti che hanno sfilato per le strade di Sondrio. L’apertura ufficiale dei World Winter Master Games 2024 ha visto la sfilata delle nazioni, preceduti dalle bandiere con i loghi della Imga e proprio dei World winter Master Games: gli atleti si sono mossi da piazzetta Carbonera per le vie del centro storico di Sondrio e in piazza Garibaldi dove si è svolta la cerimonia di benvenuto con gli interventi delle autorità, il sottosegretario alla Sport di Regione Lombardia Lara Magoni, i sindaci dei Comuni interessati alle gare e gli organizzatori, quindi lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio.

Sergej Bubka, leggenda del salto con l’asta e presidente dell’Imga (International Masters games association) ha dichiarato ufficialmente aperti, sul palco di piazza Garibaldi a Sondrio, i Winter world Master Games 2024 che si terranno da oggi a domenica 21 gennaio in Lombardia e Trentino. “Questi giochi – 12ha sottolineato Bubka – uniscono atleti da tutte le parti del mondo”.

Oggi prenderanno il via le gare: ad Aprica e Ponte di Legno-Tonale è in programma la Vertical Race di sci alpinismo, mentre a Bormio si disputeranno i 1.500 metri di short track e le batterie delle staffette. A Vermiglio, inoltre, si correrà la 10 chilometri di sci di fondo.