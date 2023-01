Solidarietà, a Cles il Concerto dell’Epifania del Coro Lago Rosso di Tuenno

martedì, 3 gennaio 2023

Cles – Dopo due anni torna il Concerto di beneficenza dell’Epifania del Coro Lago Rosso di Tuenno. Come da tradizione si svolgerà presso la Chiesa dei Frati di Cles alle ore 20.30 di giovedì 5 gennaio.

Il concerto di quest’anno, oltre all’emozione dei canti popolari di montagna e dei canti natalizi, sarà dedicato ad un’associazione che si occupa di bambini malati di rene, l’Associazione “Il Sogno di Stefano” di Padova.

L’Associazione è da molti anni punto di riferimento Nazionale per i bambini con malattie renali e urologiche e con necessità di trattamento dialitico. Da più di 30 è attivo, presso il loro Centro, un programma di trapianto renale pediatrico, primo in Italia per numero di trapianti (a tutt’oggi oltre 500) in pazienti ad alto rischio, provenienti non solo dal Triveneto, ma da tutte le Regioni Italiane.

Stefano, a cui è intitolata l’Associazione, dopo aver combattuto con forza e coraggio per molti anni una grave patologia renale ha lasciato, ai famigliari e a tutti coloro che lo hanno curato ed amato, la speranza che i bambini e ragazzi affetti da gravi malattie possano essere più fortunati traendo beneficio da nuove forme di diagnosi e terapia: questa speranza viene ora raccolta da questa Associazione. Uno dei loro obiettivi è quello di aiutare i tanti bambini malati di rene ad avere una vita normale, sostenendo bisogni logistici e psicologici dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Oggi il Coro Lago Rosso, diretto dalla Maestra Enrica Pedron, presenta un organico di circa 30 coristi di varie età, con un importante presenza di giovani che ha permesso al coro di rilanciare la propria decennale tradizione canora grazie a quegli importantissimi “ricambi generazionali” che, sempre meno frequentemente, i cori popolari possono vantare. La partecipazione è libera e gratuita.