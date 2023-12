Skiarea Folgarida-Marilleva, tre giorni di festa con special guest Fred De Palma

venerdì, 15 dicembre 2023

Folgarida-Marilleva – Tre giorni di festa sulle piste, nei rifugi e a Daolasa. Da oggi a domenica 17 dicembre è in calendario la prima festa di inizio stagione della Skiarea Folgarida-Marilleva. Un weekend di neve, divertimento e musica. Durante il lungo fine settimana ci si potrà divertire negli apres-ski della skiarea, ma anche partecipare alla serata di domanai, sabato 16 dicembre, a Daolasa dove alla consolle si alterneranno i migliori DJ del Trentino, la musica e ballerini di Radio 105 con I love Formentera. Special guest della serata sarà: Fred de Palma.

“E’ un grande evento per la nostra skiarea – spiega Luca Marcolla (nel video), presidente del consorzio Dimaro Folgarida – appassionati di sci e turisti avranno l’opportunità di divertirsi con tanta musica, oltre naturalmente a compiere discese sulle piste di Folgarida-Marilleva”.

VIDEO



IL PROGRAMMA

Oggi, 15 dicembre:

Après-ski con Dj set ore 14:30 – 16:30

Chalet degli Angeli

Après-ski con Dj set ore 15:30 – 18:30

Chalet Marilleva

Domani, Sabato 16 dicembre

dalle 16:00 alle 22:00 – Piazzale Daolasa

Special guest della serata: Fred De Palma

Radio 105 con I Love Formentera Dance Party e Dj set by Mister V e Fabri

Durante l’evento drink esclusivi e gadget speciali e servizio bar, cocktail e food

Costo biglietto d’ingresso: 15 euro

Assicurati l’entrata e un drink gratuito acquistando la prevendita online su tinyurl.com/SnowFantasyDaolasaTicket o negli Uffici Informazioni di Commezzadura, Dimaro e Mezzana

Alloggia in uno degli hotel della Val di Sole, ed approfitta della promo “Free Ski Days” per l’acquisto del tuo skipass!

Domenica 17 dicembre

Après-ski con Dj set ore 14:30 – 16:30

Rifugio Orti Marilleva – Rosa Alpina Folgarida – Rifugio Albasini Folgarida.15