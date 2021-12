Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, le nuove modalità per skipass e impianti di risalita nel periodo natalizio

giovedì, 23 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – Con l’ingresso della provincia di Trento in zona gialla a partire da lunedì scorso (20 dicembre 2021), la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena, con senso di responsabilità, ha deciso di rimodulare le modalità di accesso agli impianti di risalita e alle piste da sci di Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo, introducendo, in vista delle ormai imminenti festività natalizie, una serie di misure finalizzate a garantire una maggior sicurezza dei propri ospiti, una migliore gestione dei flussi e una più tranquilla e affidabile gestione dei controlli.

Nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022, quindi, la vendita degli skipass avverrà solamente online. Sarà limitata la vendita degli skipass giornalieri che saranno acquistabili a partire dal giorno precedente l’utilizzo. Anche la vendita dei biglietti per corse singole e skipass a ore subirà delle limitazioni: in questo caso, i ticket saranno in vendita il giorno stesso di utilizzo e, in caso di passaggio alla zona arancione, non saranno più acquistabili. Gli skipass saranno acquistabili sul sito www.ski.it e si potranno ritirare alle biglietterie o alle casse automatiche.

A partire dal 23 dicembre, inoltre, sul sito www.ski.it sarà possibile abbinare ogni giorno, velocemente e in modo automatico, il proprio skipass al Green Pass personale in corso di validità: sono inclusi gli stagionali e PPU Mypass/Starpass, mentre i possessori di skipass Telepass e Snowit dovranno rivolgersi, per l’abbinamento, alle casse automatiche, alle biglietterie o agli steward e alle hostess in servizio agli impianti.

La funzione dovrà essere attivata tutti i giorni, nello stesso giorno della giornata di sci prescelta. In questo modo l’ospite della SkiArea potrà accedere a una Fast Track che gli permetterà di saltare i controlli del Green Pass ed entrare più velocemente ai tornelli, evitando così code e tempi di attesa. Chi non avesse attivato online il proprio Green Pass e non potesse accedere alla Fast Track, potrà procedere con l’abbinamento alle biglietterie, alle casse automatiche o presso gli steward e le hostess.

Tutte le informazioni relative alla vendita degli skipass, alle modalità di abbinamento del Green pass al proprio skipass, e alle aperture degli impianti e ai tracciati accessibili, alle condizioni meteo e allo stato delle piste oltre che al bollettino neve sono reperibili sul sito della SkiArea www.ski.it.