SkiAlp Val di Sole, nuovi record nel trionfo di Kikko Nicolini e Alba de Silvestro

martedì, 17 gennaio 2023

Mezzana (Trento) – Grande successo del raduno di skiAlp Val di Sole, giunto alla nona edizione, con partenza da Marilleva 1400, passaggio per Malga Panciana e arrivo al rifugio Orso Bruno a 2100 metri.

Il raduno è stato caratterizzato dalla presenza di nomi importanti dello scialpinismo mondiale in primis l’atleta di casa il solandro Davide Magnini con i compagni della Nazionale Italiana Kikko Nicolini, Michele Boscacci e Alba de Silvestro. Oltre a loro, erano presenti anche Patrik Facchini e Andrea Prandi. Più di 270 gli atleti che hanno tagliato il traguardo su 310 iscritti. Per il direttivo dello skiAlp Val di Sole il raduno 2023 è stato da record sia per la presenza di tanti campioni sia per i nuovi primati stabiliti sia in campo maschile sia in quello femminile.

I risultati: Kikko Nicolini è arrivato primo al traguardo in 29 minuti e 50 secondi staccando di solo 2 centesimi il campione solandro Davide Magnini dopo una sfida durata tutta la gara. Sulle loro code al terzo posto con un ottimo 30′ 19” è giunto Michele Boscacci, quarto Patrik Facchini in 30′ 56″, quinto Andrea Prandi in 31’16”. Primo dei non “alieni” il giovane atleta di Peio classe 2002 Alex Rigo in 32′ 30″.

Gara al femminile con un’unica e imprendibile Alba de Silvestro in 36’36” che ha fatto la sua gara sugli uomini (diciannovesima assoluta), al secondo posto Michela Gabrielli (44’27”), Mirella Bergamo (44’56”) seguite da Pamela Perretti (47’08”) e Barbara Longhi (47’28”).

Il direttivo dello SkiAlp Val di Sole ha ricordato che è stato possibile organizzare il 9° raduno di scialpinismo grazie ai numerosi sponsor, ai tanti volontari e alla collaborazione con le Funivie Folgarida Marilleva che ha messo a disposizione la pista, il soccorso e i gattisti che hanno preparano il tracciato di gara. E adesso gli organizzatori sono già al lavoro per organizzare una decima edizione col botto.

di R. S.