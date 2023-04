Skialp, Giulia Compagnoni e Nicolò Canclini tricolori sprint a Cortina: i risultati

sabato, 1 aprile 2023

Cortina d’Ampezzo – Spettacolo a Cortina d’Ampezzo, sulle nevi di Col Gallina. È quello andato in scena sabato 1 aprile nella prima delle due giornate di Cortina Skimo Cup, l’evento dello sci alpinismo proposto, nell’area Cortina Delicious tra Falzarego e Cinque Torri, da Fondazione Cortina, in stretta sinergia con Guide Alpine Cortina, Scoiattoli Cortina e Sci Club Cortina. Foto @Zenoni.

Su un tracciato che la neve caduta alla vigilia aveva reso prettamente invernale, si è svolta la Sprint che assegnava i titoli di campione italiano per tutte le categorie, da Under 16 a Seniores. Si è cominciato alle 9 del mattino per concludere nel pomeriggio: una giornata non-stop che ha visto confrontarsi giovani emergenti e campioni affermati.

Nelle competizioni assolute a imporsi sono stati due atleti valtellinesi, Giulia Compagnoni e Ernesto Nicolò Canclini.

Giulia Compagnoni, del Centro sportivo Esercito, fin dalle qualifiche aveva fatto vedere di avere qualcosa in più delle avversarie e in finale ha imposto la sua legge fin dai primi metri, imponendosi alla fine in maniera netta. L’unica che, almeno nella parte iniziale, ha provato a contrastarla è stata la friulana del Bachmann Sport College Mara Martina, seconda. A completare il podio è stata Lisa Moreschini, del Gruppo sciatori Fiamme Gialle.

“È la prima volta che vinco una sprint in dodici anni di carriera ed è la prima volta che gareggio a Cortina, su un percorso davvero bellissimo e preparato al meglio – commenta Giulia Compagnoni -. Chiudo una stagione che è andata davvero bene, non mi aspettavo un rendimento così: la cosa che più mi appaga è la costanza di rendimento che ho avuto per tutto l’anno, una costanza che in passato non ero mai riuscita ad avere”.

In campo maschile hurrà per Ernesto Nicolò Canclini, classe 1997, del Centro sportivo Carabinieri, che in finale ha avuto la meglio sul tandem del Centro sportivo Esercito Rocco Baldini e Luca Tomasoni, entrambi classe 2002. “Bella sfida con tutti questi giovani» dice Canclini, argento ai Mondiali di inizio marzo nella staffetta mista insieme a Giulia Murada. «In nazionale mi sento giovane ma qui mi sono sentito vecchio con tutti questi ragazzi che sono fortissimi e motivatissimi. Mi hanno dato filo da torcere su questo bellissimo percorso e in questo format che sarà quello olimpico. Sono felice di averla spuntata e di essermi riconfermato tricolore sprint. Sono quinto nella overall e quarto nella graduatoria generale di Coppa del mondo. Dopo Pasqua ci saranno le finali in Norvegia, cercherò di salire un po’”.

A conquistare il titolo italiano nelle categorie giovanili sono stati Marlies Sartori (Agonistica Campiglio) e Matteo Blangero (Sci club Valle Ellero) tra gli Under 16; Alice Maniezzo (Sci club Corrado Gex) ed Erik Canovi (Polisportiva Albosaggia) nella categoria Under 18; Noemi Junod (Centro sportivo Esercito) e Leonardo Vincenzo Taufer (Ski Alp Valdobbiadene) nella categoria Under 20; Lisa Moreschini (Fiamme Gialle) e Rocco Baldini (Centro sportivo Esercito) nella categoria Under 23.

Domani, domenica 2 aprile, la seconda e conclusiva giornata di Cortina Skimo Cup. In programma la Mixed Relay, gara anch’essa valida per l’assegnazione dei titoli italiani.