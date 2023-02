Skialp, Coppa Italia: ad Albosaggia trionfano Magnini e De Silvestro

domenica, 19 febbraio 2023

Albosaggia (Sondrio) – Coppa Italia di Skialp ad Albosaggia (Sondrio), Magnini e De Silvestro vincono la 36esima edizione del Valtellina Orobie. In una splendida giornata di sole e temperature alte per il periodo, in Valtellina si è disputata sulle pendici del Pizzo Meriggio la gara Individual di sci alpinismo per tutte le categorie (Under 16, Under 18, Under 20, Senior e Master M/F).

Al via della gara i migliori atleti di specialità che ha visto nella categoria regina trionfare il solandro Davide Magnini (nella foto credit Maurizio Torri) e la veneta Alba De Silvestro. Sempre della scuderia veneta ha trionfato nella categoria Under 18 Martina Scola, mentre tra i maschi Under 18, Hermann Debertolis è secondo.