Ski Area Dolomiti di Brenta, non solo sci: le “esperienze” proposte

martedì, 26 dicembre 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Entra nel clou il secondo inverno “targato” Altagamma per Madonna di Campiglio. Non solo impianti aperti ma anche tante iniziative nel cuore della Skiarea più grande del Trentino con Folgarida Marilleva, in Val di Sole, e Campiglio e Pinzolo, in Val Rendena, con i rispettivi collegamenti per un totale di 156 chilometri di piste sempre innevate e perfettamente battute, servite da 60 impianti di risalita. Foto di Camilla Pizzini.

A cavallo tra 2023 e 2024 si rinnovano anche le esperienze da vivere nel territorio. Di giorno e di sera – e anche all’alba o al tramonto – si alternano camminate con le ciaspole, scialpinismo, voli in parapendio, discese in pista abbinate a colazioni nei rifugi, aperitivi o cene a base di prodotti locali. Si trovano pace, quiete e benessere tra le spa e le escursioni guidate, che permettono di vivere al ritmo della natura. Si partecipa ai grandi eventi internazionali, dedicati allo sport, alle tradizioni e al gusto (venerdì scorso si è tenuto lo Slalom Coppa del Mondo sulla 3Tre).

Soprattutto ci si immerge in profondità in un panorama, uno stile di vita, un modo di essere e di vedere il mondo. Un giorno alla volta si diventa parte di questa bellezza.

“ALTA” EXPERIENCE inverno 2023-2024

Al chiaro di luna

27 dicembre 2023, 25 gennaio, 24 febbraio

La luce argentata della luna illumina il cammino, creando giochi di ombre con i rami degli alberi. Camminando lentamente con ciaspole, pila frontale e bastoncini si scopre il Parco Naturale Adamello Brenta di notte, insieme a una guida, nel silenzio del bosco interrotto dallo scricchiolio dei passi sulla neve. Si osservano le impronte lasciate dagli animali lungo i sentieri e ci si immerge nell’atmosfera magica della montagna, in un ambiente che riserva sempre sorprese a chi presta attenzione. All’arrivo ci si rilassa intorno al fuoco e si gustano i prodotti del territorio, accompagnati da tè e zuppa bollenti, ascoltando poesie e racconti dedicati alla luna.

Dolomiti Natural Wellness Winter

Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì fino al 6 aprile 2024

Torna il ciclo di appuntamenti Dolomiti Natural Wellness Winter, un invito a scoprire il benessere che offre la montagna attraverso semplici escursioni guidate da un trainer. Madonna di Campiglio si rileva come una “spa” naturale, grazie alle esperienze che si possono vivere nella natura incontaminata. Con “La vita sotto la neve” si osservano le tracce degli abitanti del bosco e si percepisce il ritmo della natura, fatto di suono e rumore, pieno e vuoto, in alternanza, “Amico freddo” è l’occasione per imparare tecniche di rilassamento e sviluppo del calore interiore, superando paure e pregiudizi legati alle temperature e all’intimo rapporto con l’inverno, “Il silenzio della neve” concentra in sé attimi di ascolto e riflessione sul valore del silenzio in una società rumorosa e caotica, “Land Art” è un piccolo laboratorio di espressione creativa che si manifesta imprimendo tracce lievi e temporanee del passaggio.

Pellata tra le stelle

Tutti i giovedì fino al 4 aprile 2024

Lo scialpinismo offre una gratificazione doppia: la soddisfazione di “pellare”, avanzando lentamente nel paesaggio con le pelli sotto gli sci, seguita dall’inebriante senso di libertà della discesa. In notturna tutte queste sensazioni sono amplificate: le piste della Ski Area Dolomiti di Brenta scintillano sotto le stelle, mentre si scivola sulla neve in compagnia di una guida esperta. La partenza è in località Fortini, si segue il tracciato dello “Ski Alp Track by Night” e si raggiunge un rifugio dove gustare i piatti della tradizione locale, per poi tornare in sci, illuminando il percorso con la lampada frontale.

In volo al tramonto dal Doss Del Sabion

Tutti i mercoledì fino al 27 marzo 2024

A 2.100 metri di altitudine, il Doss del Sabion è uno dei trampolini naturali più panoramici per godersi lo spettacolo mozzafiato delle montagne. Da qui, durante l’inverno, partono i voli in parapendio con Wings2Fly. Si parte in tandem con un pilota abilitato, librandosi sopra i paesaggi innevati, salendo fino a diventare un “puntino” nell’immensità del cielo che si accende dei colori del tramonto. Un’avventura indimenticabile e adatta a tutti, a partire dai 9 anni di età. Tutti i partecipanti ricevono il proprio video del volo, per portarsi a casa un ricordo tangibile dell’esperienza.

Birra e sapori delle Dolomiti

Tutti i sabati fino al 27 aprile 2024

I maestri birrai sono al centro di questa esperienza: si entra al birrificio di Madonna di Campiglio per scoprire il processo di produzione in alta quota, degustare boccali direttamente dal tino di fermentazione, e inoltre esplorare la storia e il processo di produzione, toccando con mano gli ingredienti e i macchinari. Questo è un viaggio attraverso i profumi e i sapori autentici del territorio, l’occasione per scoprire un mestiere artigianale fatto di dedizione e passione.