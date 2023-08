Sfruz: seconda edizione di “Giochiamo con le api”

lunedì, 7 agosto 2023

Sfruz (Trento) – Giochiamo con le api, seconda edizione: “Un’avventura enigmistica per tutta la famiglia a Sfruz”.

La seconda edizione di “Giochiamo con le api”, un evento divertente ed educativo che invita le famiglie a immergersi in un’avventura enigmistica a contatto con la natura e le affascinanti creature che la popolano. Giochiamo con le api nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sfruz, la Pro loco di Sfruz e i due autori di libri per ragazzi e fondatori di portalebambini.it Alessia de Falco e Matteo Princivalle, che hanno curato la realizzazione dei giochi e delle illustrazioni. L’evento è in programma fino al 21 agosto.

Cosa è “Giochiamo con le api”?

“Giochiamo con le api” è una coinvolgente caccia al tesoro enigmistica che si svolgerà dal 7 agosto al 21 agosto a Sfruz. L’evento è aperto a turisti e residenti di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere momenti di svago all’aria aperta e sensibilizzare le giovani menti sull’importanza vitale delle api e degli altri impollinatori.

Come partecipare?

“Per partecipare, basta ritirare la mappa della caccia al tesoro presso l’ufficio della Pro Loco di Sfruz e mettersi alla ricerca dei sei giochi nascosti disseminati in tutto il Comune. I partecipanti avranno l’opportunità di risolvere enigmi e sfide uniche, mettendo alla prova le proprie abilità e intuizioni. Una sfida con premi speciali. Chiunque riesca a trovare e risolvere tutti e sei i giochi potrà presentare le schede compilate al punto di partenza per ricevere un premio speciale in riconoscimento dei propri sforzi e della dedizione dimostrata. Sarà un momento di gioia e soddisfazione, oltre che un’occasione per condividere con orgoglio il proprio successo con amici e familiari. Un’esperienza educativa e ludica”.

“Giochiamo con le api” non è solo un’opportunità di divertimento, ma anche un’esperienza educativa. Attraverso il gioco, i partecipanti verranno avvicinati al mondo affascinante e vitale delle api. Questa iniziativa mira a sgretolare miti e paure riguardo a questi insetti straordinari, educando in modo leggero e coinvolgente.

“Unisciti a noi – afferma Miriana Polli, presidente Pro loco Sfruz – per un’avventura indimenticabile e arricchente, dove il divertimento si intreccia con l’apprendimento. “Giochiamo con le api” ti aspetta a Sfruz dal 7 agosto al 21 agosto. Non mancate!”

“Sono felice – afferma Andrea Biasi, sindaco di Sfruz – di accogliere nuovamente ‘Giochiamo con le api’ nella nostra amata Sfruz. Ringrazio la Pro Loco di Sfruz per il loro impegno nell’organizzare questa affascinante avventura e auguro a tutti i partecipanti un’esperienza memorabile. Sfruz è orgogliosa di essere coinvolta in eventi che accrescono il senso di comunità e la consapevolezza ambientale. Buon divertimento a tutti!”.