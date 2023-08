Sfruz, domani apre la mostra di icone cristiane: il programma

mercoledì, 2 agosto 2023

Sfruz (Trento) – La mostra di icone cristiane torna a Sfruz (Trento). Da domani giovedì 3 agosto fino a domenica 6 agosto presso la Sala Polifunzionale del Comune di Sfruz. Domani alle 17 l’inaugurazione.

LA MOSTRA – L’evento, intitolato “Proclamare il Vangelo con le icone“, è curato dall’artista e iconografa Giovanna Bonizzato Tedeschi, originaria di Verona ma da anni cittadina di Sfruz. La mostra, oltre a presentare le numerose tavole raffiguranti la Madre di Dio nell’atteggiamento di Tenerezza verso il Figlio, propone per la prima volta molte scene tratte dai racconti evangelici, quali “Il battesimo di Gesù”, “L’unzione di Betania”, “L’Istituzione della Eucaristia”, “La lavanda dei piedi”, “La crocifissione armena” e molte altre.

Uno dei pezzi più interessanti è “L’Annunciazione a Maria”, che rappresenta sullo sfondo una stufa tipica di Sfruz. Questa sacra icona sarà donata, al termine dell’esposizione, all’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz, che ha patrocinato l’evento e la destinerà per abbellire la propria sede o per uno scopo ritenuto più opportuno.

Ogni tavola dell’immagine sacra iconografica viene preparata con grande cura, utilizzando legno preferibilmente di tiglio e tela gessata accuratamente levigata. I colori utilizzati per realizzare l’immagine sono fatti di terre naturali mescolate con emulsione all’uovo. L’oro utilizzato è oro zecchino e le pietre impiegate sono autentiche e provenienti dall’Oriente cristiano.

IL PROGRAMMA – La mostra aprirà i battenti domani e rimarrà aperta fino a domenica 6 agosto, con orari di visita dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori interessati. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo giovedì alle ore 17 e comprenderà una benedizione delle icone e della mostra, rendendo l’evento un momento di riflessione e devozione per tutti i presenti.

Il sindaco di Sfruz Andrea Biasi afferma che la mostra offre l’opportunità di immergersi nella tradizione dell’iconografia cristiana e avvicinarsi alla fede. “Grazie all’Associazione Antiche Fornaci di Sfruz – afferma Andrea Biasi – per il generoso patrocinio e il supporto a questa significativa iniziativa per la comunità. Tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a visitare la mostra che aprirà domani (giovedì 3 agosto ndr.) e rimarrà accessibile fino a domenica prossima”.

Un’occasione unica di immergersi nella ricca tradizione dell’iconografia cristiana e scoprire le meravigliose opere d’arte realizzate con maestria e devozione da Giovanna Bonizzato Tedeschi.