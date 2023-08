Sfruz commemora il Venerabile Padre Girolamo Biasi: le celebrazioni

giovedì, 17 agosto 2023

Sfruz (Trento) – Il piccolo e affascinante paese di Sfruz si prepara a commemorare un evento di grande significato: la memoria del Venerabile Padre Girolamo Biasi. In un fine settimana di riflessioni e celebrazioni, l’associazione “Amici di Padre Girolamo“, in collaborazione con la parrocchia Sant’Agata e il Comune di Sfruz, invita i cittadini e tutti coloro che desiderano unirsi a ricordare un uomo di straordinaria fede e dedizione.

Le date scelte, sabato 19 e domenica 20 agosto, sono ricche di simbolismo. In questo stesso periodo, nel lontano 1922, Padre Girolamo celebrò la sua prima Messa proprio a Sfruz. Fu ordinato sacerdote durante la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo il 16 luglio 1922. Da allora, la sua vita ha ispirato molte persone, lasciando un’impronta indelebile nella comunità.

Le celebrazioni avranno inizio con un pellegrinaggio a piedi nel pomeriggio di sabato alle 15. I partecipanti si riuniranno presso la località Sette Larici, da dove si dirigeranno verso i suggestivi mulini della valle del Verdes. Questi luoghi furono testimoni dei primi passi di Padre Girolamo, allora chiamato Arcangelo, che con il suo spirito di servizio contribuiva attivamente alle attività quotidiane della sua famiglia. In caso di maltempo, il ritrovo avverrà presso la Chiesa di Sfruz, dove verrà recitato il Santo Rosario.

La domenica mattina culminerà con una Santa Messa solenne alle 11 nella chiesa parrocchiale di Sfruz. La celebrazione sarà presieduta dal parroco di Sfruz, don Raimondo. Un gruppo di preghiera della Milizia dell’Immacolata parteciperà alla cerimonia, onorando così la profonda spiritualità di Padre Girolamo. Al termine della Messa, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Museo dei Ricordi e condividere un piccolo rinfresco.

Il sindaco Andrea Biasi ha espresso il sentimento della comunità: “Questo evento è un’occasione per onorare un cittadino illustre come il Venerabile padre Girolamo Biasi. Desidero esprimere la nostra gratitudine a Don Raimondo e all’associazione Amici di Padre Girolamo, guidata da Giuseppe Biasi, per il loro straordinario impegno nel preservare la memoria e valorizzare la figura di Padre Girolamo Biasi.”

L’intera comunità di Sfruz è invitata a partecipare e rendere omaggio a questo uomo straordinario, che ha lasciato un’eredità di fede, umiltà e servizio. Le celebrazioni saranno un momento di riflessione e ispirazione, riflettendo l’essenza di un’anima dedicata alla santità.