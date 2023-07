Selezioni Miss Italia in Trentino Alto Adige, la bellezza arriva a Cles

lunedì, 10 luglio 2023

Cles – Stiamo entrando nel vivo della stagione delle sfilate del circuito Miss Italia in Trentino Alto Adige con la quarta tappa del 2023.

Dopo qualche anno di assenza, mercoledì 12 luglio la bellezza torna ad essere protagonista a Cles, nell’accogliente Corso Dante a partire dalle ore 21.15 con ingresso libero.

La sfilata delle Miss, avrà luogo su un grande palco e passerella allestiti per l’occasione, grazie alla collaborazione del Comune e della Proloco, e vedrà sfilare una quindicina di di future reginette, tra i 17 e i 30 anni, tutte residenti in Trentino Alto Adige, pronte a mettersi in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali.

Lo spettacolo, curato nella regia e presentato da Sonia Leonardi darà l’occasione alle ragazze che partecipano, anche senza esperinza, di vivere una giornata diversa, cimentandosi anche in una vera e propria sfilata di moda, sentendosi per una giornata delle vere e proprie indossatrici.

Infatti in passerella verranno proposti alcuni degli outfit realizzati per l’occasione dalla stilista Ivana Penasa della Sartoria Rivablanca di Cles.

La serata si aprirà con la colorata sigla dedicata coreografata, per proseguire con la sfilata in abito da sera e il consueto passaggio davanti alla giuria in body istituzionale Miluna. Non mancheranno i momenti di gioco con i più piccoli, che sicuramente con la loro simpatia ed spontaneità, sapranno strappare sorrisi ed applausi al pubblico.

Durante la serata le ragazze saranno curate nel look dalla professionalità dello staff Framesi, nuovo brand che affianca tutte le selezioni Miss Italia.

Saranno presenti due saloni: il Salone Elisabetta di Cles di Monica Odorizzi e il Salone Roby Style di Trento di Roberta Pedrotti.

Miss Miluna Cles, prima classificata, assieme alle altre 5 fortunate ragazze qualificate della serata, staccherà il biglietto per le finali regionali, che si terranno a partire dal 8 agosto a Fiera di Primiero. segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

Le prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali data saranno: 15 luglio Arco, 18 luglio Bar Spiaggia (Campolongo-Pinè), 23 luglio Sarnonico, 25 luglio Canazei, 29 luglio Cortina sulla strada del vino (BZ), 30 luglio Pinzolo e 6 agosto Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente in Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Tutte le ragazze di età compesa tra i 17 e i 30 anni che volessero partecipare gratuitamente, alle prossime sfilate di Miss Trentino Alto Adige possono inviare una mail a info@soleoshow.com oppure chiamare lo 0461.239111