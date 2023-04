Scontro sull’orso, le reazioni dei sindaci della Val di Sole e Non

lunedì, 17 aprile 2023

Caldes (Trento) – I sindaci della Val di Sole, Val di Non e Paganella contro i giudici del Tar. Pronti a dimettersi se non potranno scegliere le azioni – compito preminente di sindaci e amministratori locali – a tutela della loro popolazione. Dopo la decisione dei Tar di Trento di sospendere l’ordinanza di cattura e abbattimento dell’orsa JJ4 che ha aggredito e ucciso Andrea Papi, il runner 26enne di Caldes (Trento), firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, i sindaci si sono schierati al fianco del Governatore trentino e posto una domanda: “Chi deve difendere e tutelare i cittadini? E chi ha la responsabilità?“.

La risposta dei sindaci trentini interessati dalla presenza degli orsi è unica: “Se non possiamo svolgere le nostre funzioni, meglio dimetterci”. Il sindaco di Cles (Trento), Ruggero Mucchi, va oltre: “Decidiamo noi con i cittadini che ci hanno eletto come vivere sul territorio“. I primi cittadini della Val di Sole e Val di Non.

di A. Pa.