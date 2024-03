Sci, marzo speciale a Folgarida-Marilleva. Pedergnana: “Grandi opportunità per i turisti”

lunedì, 11 marzo 2024

Folgarida Marilleva (Trento) – Il colpo d’occhio è eccezionale, come mai era accaduto negli ultimi anni a marzo, e le piste sono perfettamente innevate. E’ questo il biglietto da visita di Folgarida Marilleva e della skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta (comprende Madonna di Campiglio e Pinzolo) con più di 150 chilometri di piste e un divertimento assicurato. Basta salire in quota e trovarsi a stretto contatto con la natura, le Dolomiti di Brenta e le maestose cime della Val di Sole.

Dopo un febbraio molto positivo in termini di presenze turistiche sia di italiani che stranieri, anche marzo è partito alla grande e le prossime settimane saranno molto attrattive anche per le ultime copiose nevicate e le opportunità che vengono offerte ai turisti.

“Nella nostra località – racconta Erika Pedergnana (nel video) di Funivie Folgarida Marilleva – si scierà fino a domenica 7 aprile, le prossime settimane saranno speciali per chi trascorrerà la vacanza a Folgarida e Marilleva e nella skiarea sono previsti con sconti e promozioni per chi vi soggiorna”. Due sono le promozioni in arrivo: la prima è “Speciale marzo“, la seconda “Speciale primavera“, entrambe vanno incontro alle esigenze dei turisti che scelgono di trascorrere le settimane bianche da metà mese.

Inoltre la società Funivie Folgarida e Marilleva propone lo “sconto di località” al sabato, quando c’è il cambio dei turisti delle settimane bianche. “La promozione sullo skipass di località al sabato – conclude Erika Pedergnana – sarà acquistabile online con un risparmio fino al 20 per cento”.

Opportunità per chi intende trascorrere giornate indimenticabili sugli sci in quest’ultimo scorcio della stagione che, dopo la neve arrivata nel weekend, si presenta con una veste tipicamente invernale.

di Angelo Panzeri