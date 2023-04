Sci, gran finale di stagione a Folgarida-Marilleva e Campiglio

venerdì, 7 aprile 2023

Folgarida Marilleva (Trento) – Un gran finale di stagione invernale per la SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, con le località di Folgarida-Marilleva e Campiglio che si presentano con una veste ancora invernale e piste perfettamente innevate, grazie anche al freddo delle ultime giornate. Sono aperte tutte le piste della skiarea a Folgarida, Marilleva e a Madonna di Campiglio e dalle due località della Val di Sole si arriva sci ai piedi in Val Rendena, a Campiglio.

“Siamo all’ultimo atto di una stagione che ci ha regalato soddisfazioni – racconta Erika Pedergnana (nel video), di Funivie Folgarida Marilleva –. Le piste sono perfettamente innevate e questo periodo pasquale registra buone presenze: nelle località di Folgarida e Marilleva si scierà fino alla giornata di Pasquetta (10 aprile ndr.) mentre Campiglio proseguirà fino a domenica 16 aprile”.

Le piste della skiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, il comprensorio sciistico più grande del Trentino, sono pronti ad accogliere gli appassionati per un gran finale di stagione sugli sci. Sarà quindi una Pasqua speciale per gli sciatori, in un clima di festa.

Tra gli appuntamenti Apres Ski a Marilleva 1400 in questa giornata – venerdì 7 aprile – mentre domani – sabato 8 aprile – nel contesto della finale internazionale di Red Bull Hammers with Homies è in calendario il contest Rail Jam con DJ Set e Salmo alla partenza della Cabinovia Grostè a Madonna di Campiglio.

di Angelo Panzeri