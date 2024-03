Sci fondo, a Vermiglio il campionato Trentino Baby e Cuccioli: i risultati

lunedì, 11 marzo 2024

Vermiglio (Trento) – Sotto una fitta nevicata si è disputato a Vermiglio il campionato Trentino Baby e Cuccioli di Vermiglio, trofeo dedicato al mitico Enrico Cavallari, atleta ed allenatore per decenni, che dalla Val di Sole si è fatto apprezzare nell’arco alpino.

Ben 190 piccoli atleti ed altri 90 delle categorie Ragazzi e Allievi (Trofeo Casse Rurali ed Eurobrico), trofeo questo dedicato all’ex presidente dello Sci Fondo Ivo Pezzani.

Le alte temperature dei giorni scorsi hanno reso la neve un po’ bagnata, ma nella giornata di ieri, non si poteva fare altro che essere bagnati, al termine del percorso, che tra nebbia, neve e occhiali si poteva anche faticare a vedere. Una festa per i 93 bambini e bambine nati tra il 2015 ed il 2017 che infatti hanno “gareggiato” senza l’assillo del tempo impiegato, come di norma nel circuito a loro dedicato. La manifestazione ha ospitato anche alcuni atleti del Comitato Alpi Emiliane, che hanno anche ben onorato la loro presenza.

Nella categoria Cuccioli maschile la medaglia d’oro è andata a Francesco Ciarla del Val di Sole, seguito da Aron Fedrizzi del Carisolo e Davide Trettel del Cermis. Nella gara femminile ha vinto Chiara Gualtieri di Pian de Lagotti (Modena), seguita dalla vincitrice del campionato trentino Teresa Antonelli del Brentonico, ed a seguire Sofia Orsi del Carisolo e Gaia Debertolis del Primiero.

Tra i Ragazzi, assenti i 28 atleti che stavano gareggiando per il campionato italiano a Frassinoro, l’oro è andato a Tobias Chenetti dei Monti Pallidi Moena, seguito da Filippo Desilvestro della Dolomitica e Giacomo Demozzi del Marzola; tra le Ragazze Corinne Dallasega della Dolomitica, Ilari Terzer del Catello di Fiemme e Crystel Botteri del Carisolo.

Tra gli Allievi maschile ha conquistato la medaglia d’argento Thomas Maestri del Carisolo, seguito da Emanuele Ferrari del Marzola e Diego Ciccolini del Rabbi. Nella gara femminile oro a Clara Facchini della Dolomitica, seguita da Noemi Parisi del Made2Win, e da Alessia Fraulini del S.Annapelago (Modena).

Lo Sci Fondo Val di Sole si può dire soddisfatto, sia per la partecipazione di atleti, per i numerosi volontari che seguono e collaborano in queste manifestazioni e nelle quotidianità degli allenamenti. Il prossimo appuntamento sarà l’uscita del libro sulla propria storia.

La gara di ieri ha concluso la stagione dei circuiti del Comitato Trentino, e lascia spazio alla conclusione con il tradizionale Trofeo Laurino il 24 marzo in quel di Lavazé.