Sci, eventi e musica nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta

venerdì, 22 marzo 2024

Madonna di Campiglio (Trento) – Finale della stagione invernale da urlo nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta: tutte le piste da Folgarida-Marilleva a Campiglio e Pinzolo sono perfettamente innevate, grazie alle nevicate delle scorse settimane, e quest’anno si annuncia una Pasqua speciale dove, accanto allo sci ci saranno eventi di grande richiamo con opportunità di divertimento per sciatori e turisti.

“La stagione invernale sta proseguendo molto bene – afferma Bruno Felicetti (nel video), direttore generale di Funivie Campiglio – con numeri di passaggi e presenze in pista superiori allo scorso anno che è stato record e a Pasqua ci saranno eventi, di cui uno internazionale il Red Bull Hammers with Homies che metterà in competizione appassionati snowboarder all’Ursus Snowpark in una spettacolare gara”. “Inoltre – aggiunge il direttore di Funivie Campiglio – il 13 aprile è in calendario il SuperGrosté, la tradizionale gara di fine stagione che vedrà in gara residenti e turisti in una manifestazione ricca di premi che segnerà la chiusura della stagione sciistica”.

Gli appuntamenti

Hammers with Homies – Dal 29 marzo al 1 aprile Madonna di Campiglio ospiterà la finale internazionale di Red Bull Hammers with Homies nell’Ursus Snowpark. Crew provenienti da tutta Europa approderanno nello spettacolare Ursus Snowpark per guadagnarsi il martello della vittoria. La finale internazionale vedrà competere fra loro 16 team provenienti da tutta Europa in un avvincente format: ogni team sarà composto da 3 snowboarder che affronteranno lo snowpark insieme con run a base di creatività, stile e gioco di squadra. Dopo la Jam Session di qualifica le migliori 8 crew verranno combinate in un pannello di Ko-System e si affronteranno in un avvincente knockout ad eliminazione diretta.

Trofeo “vintage”, passione d’epoca – Il Trofeo Val di Sole si terrà a Folgarida il prossimo 6 aprile e sarà un’occasione unica per ammirare sciatori d’epoca in azione. Per rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, sarà gradito indossare abbigliamento vintage in linea con il tema dell’evento. Le categorie: sci pionieri, sci antichi, sci vintage, telemark pionieri, telemark vintage e snowboard vintage. Si rivivrà la magia dello sci d’epoca, con una giornata all’insegna della tradizione e passione per lo sport invernale.

SuperGrostè, finale di stagione – Il 13 aprile gran finale di stagione a Madonna di Campiglio con la gara di sci “SuperGrosté”: uno slalom gigante su lunga distanza sulla pista Graffer con partenza a 2550 metridi altitudine. Questo evento è perfetto per concludere la stagione sciistica in grande stile, all’insegna dello sport e del divertimento. L’evento proseguirà con le premiazioni presso il LAB Après Ski in località Fortini vicino alla stazione di partenza della cabinovia Grosté. I primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile verranno premiati durante una festa allietata da Dj Set di Andrea e Michele di Radio Deejay; con loro un fantastico programma di intrattenimento quiz e simpatici giochi per tutti. Sarà assegnato il trofeo “Super Grosté” con il miglior tempo assoluto per i concorrenti appartenenti alle categorie Orsetti, Super Baby, Baby e Cuccioli. Per questi ultimi la gara è valevole per l’assegnazione del trofeo “Bleggi” che sarà assegnato al bambino e bambina che si avvicinerà di più al tempo di gara ottenuto dall’ex presidente Alessandro Bleggi.

di Angelo Panzeri