Schianto frontale nella notte a Revò, due donne in gravi condizioni

mercoledì, 24 gennaio 2024

Novella (Trento) – Frontale nella notte tra due auto a Revò, frazione di Novella (Trento), in gravi condizioni due donne ricoverate in Rianimazione all’ospedale di Cles.

Lo schianto è avvenuto alle 2:35 e sul posto sono giunti i sanitari di Trentino Emergenza con l’elisoccorso e due ambulanze, i carabinieri di Revò e il Corpo dei vigili del fuoco volontari, con i pompieri che hanno estratto una donna di 70 anni con le pinze idrauliche, occupandosi contestualmente della messa in sicurezza della zona, della pulizia della sede stradale e della gestione della viabilità.

Le due donne, 46 e 70 anni, alla guida delle rispettive auto sono state trasportate in gravi condizioni all‘ospedale di Cles. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, che hanno lavorato con i vigili del fuoco, fino all’alba.