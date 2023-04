Scarica di sassi sulla strada in località Croze a Commezzadura

martedì, 11 aprile 2023

Commezzadura (Trento) – Scarica di sassi e distaccamento di roccia in località “Croze“, al confine tra Commezzadura e Mezzana. I vigili del fuoco volontari di Commezzadura (Trento) sono intervenuti oggi – a seguito del distaccamento di roccia – lungo la statale che collega Piano e Mezzana. I vigili del fuoco volontari hanno messo in sicurezza l’area, occupandosi contestualmente della pulizia di parte della sede stradale e della gestione della viabilità. Non si segnalano feriti o mezzi coinvolti.

Da anni Mezzana e Commezzadura chiedono l’intervento su quel tratto di strada, il progetto è già stato finanziato dalla Provincia di Trento e si attende la conclusione dell’iter della gara d’appalto.