Sarnonico, weekend di tornei al Dolomiti Golf Club: i risultati

lunedì, 8 maggio 2023

Sarnonico (Trento) – Due importanti tornei hanno caratterizzato gli ultimi giorni al Dolomiti Golf Club di Sarnonico.

Il primo “Bmw Activa afterwork cup” sponsorizzato dal concessionario Activa, gara su 9 buche con formula 3 categorie stableford. Circa una quarantina i giocatori che hanno partecipato al torneo godendo di un pomeriggio soleggiato e con temperature intorno ai 18 gradi, ideale per giocare a golf e rilassarsi nell’immenso verde del campo di gioco.

Il percorso, in buone condizioni, con la giusta compattezza, ben rasato e con green scorrevoli ha dato vita a sfide avvincenti.

A fine giornata i vincitori sono stati:

1° SENIOR RIZZOLLI ERNST 18 pt

1° LADY ZADRA NADIA 19 pt

2° NETTO 3a cat. SPRINGHETTI CLAUDIA 21 pt

2° NETTO 2a cat. GAGLIARDI CLAUDIO 19 pt

2° NETTO 1a cat. GARGIOLI ANTONIO 17 pt

1° NETTO 3a cat. PIXNER DOMENICO 21 pt

1° NETTO 2a cat. BERTOL STEFANO 20 pt

1° NETTO 1a cat. MERANER GEORG 17 pt

1° LORDO ILLMER HANNES 15 pt (nella foto alla premiazione)

Al rientro dal giro in campo, i giocatori hanno effettuato dei Testdrive con la nuova serie di BMW full electric messe a disposizione dal concessionario ACTIVA, concessionario ufficiale per i marchi BWM, Mini e BMW Motorrad. Dopo la premiazione i giocatori si sono goduti un gustoso aperitivo presso la terrazza della Club House.

Ieri si è svolta per la prima volta al Dolomiti Golf Club “La latteria sociale di Fondo Golf Cup”. La competizione era sponsorizzata dalla latteria sociale di Fondo, storico caseificio dell’alta val di Non, che raccoglie e trasforma il latte locale in rinomati formaggi, quali Trentingrana D.O.P., Nostrano, Fontal e Smeraldo.

La giornata, con temperature intorno ai 20 gradi, era parzialmente soleggiata.

Il campo in buone condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati, ha ospitato circa 60 giocatori iscritti alla manifestazione.

La gara Stableford 3 categorie ha visto come vincitori a fine giornata i seguenti giocatori:

1° SENIOR VICENTINI CRISTIANO 37 pt

1° LADY ZADRA NADIA 37 pt

2° NETTO 3a cat. SCHWABL REINHOLD 38 pt

2° NETTO 2a cat. BERTOL STEFANO 39 pt

2° NETTO 1a cat. PETRICCIONE ANDREA 39 pt

1° NETTO 3a cat. PASQUAZZO ELENA 40 pt

1° NETTO 2a cat. SONN FAUSTO 40 pt

1° NETTO 1a cat. MINNEI RENATO 39 pt

1° LORDO PFOESTL FRANZ 36 pt (nella foto alla premiazione)

A conclusione della gara c’è stata una ricchissima premiazione, presso la Club House del circolo, con ricchi cesti di prodotti gastronomici in particolare la miglior selezione di prodotti caseari prodotti dalla latteria sociale di Fondo.

A seguire poi i partecipanti hanno goduto di una degustazione di formaggi, che è stata da tutti molto gradita con un buon aperitivo.

Prossime gare in programma:

Mercoledì 10 maggio HOTEL BRISTOL BUJA CHALLENGE (3a tappa)

Stbl. cat. unica – ranking stagionale – viaggio premio finale all inclusive

Venerdì 12 maggio MELINDA AFTERWORK CUP

Stbl. 3 cat. – 9 buche con Apple Cocktail offerto

Domenica 14 maggio CENTRO PORSCHE BZ GOLF CHALLENGE The 2nd

Stbl. 3 cat. – Ranking Stagionale – CENA OFFERTA

Costo torneo + Greenfee 70 euro.